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08.08.2018
Сделано у нас

Компанией СТАНЭКСИМ выпущен новый заточной станок SMG350HF2

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Заточной станок SMG350HF2
Заточной станок SMG350HF2.
Источник: sdelanounas.ru

Компания СТАНЭКСИМ спроектировала и изготовила новый заточной станок с ЧПУ модели SMG350HF2.

Станок SMG350HF2 предназначен для заточки торцовых фрез диаметром от 80 до 350 мм с режущей частью из твердого сплава. Заточка производится торцом чашечного абразивного круга по задним поверхностям зубьев фрезы с охлаждением или без. Параметры заточки — число зубьев, подача и число рабочих ходов предварительной обработки, подача и число рабочих ходов окончательной обработки, число ходов выхаживания задаются оператором с панели управления.


Заточной станок SMG350HF2.
Источник: sdelanounas.ru

Одним из преимуществ станка является обработка детали в автоматическом режиме. Это значительно упрощает работу оператора со станком. Кинематика станка обеспечивает простоту обслуживания и ремонтопригодность. Контроль положения детали позволяет рационально распределить припуск на обработку.


Заточной станок SMG350HF2.
Источник: sdelanounas.ru

Два станка SMG350HF2 успешно сданы заказчику и работают на производстве.

Узнать подробные технические характеристики станка SMG350HF2 можно здесь.


07.08.2018
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