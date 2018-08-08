Компанией СТАНЭКСИМ выпущен новый заточной станок SMG350HF2

Компания СТАНЭКСИМ спроектировала и изготовила новый заточной станок с ЧПУ модели SMG350HF2.

Станок SMG350HF2 предназначен для заточки торцовых фрез диаметром от 80 до 350 мм с режущей частью из твердого сплава. Заточка производится торцом чашечного абразивного круга по задним поверхностям зубьев фрезы с охлаждением или без. Параметры заточки — число зубьев, подача и число рабочих ходов предварительной обработки, подача и число рабочих ходов окончательной обработки, число ходов выхаживания задаются оператором с панели управления.

Заточной станок SMG350HF2. Источник: sdelanounas.ru

Одним из преимуществ станка является обработка детали в автоматическом режиме. Это значительно упрощает работу оператора со станком. Кинематика станка обеспечивает простоту обслуживания и ремонтопригодность. Контроль положения детали позволяет рационально распределить припуск на обработку.

Заточной станок SMG350HF2. Источник: sdelanounas.ru

Два станка SMG350HF2 успешно сданы заказчику и работают на производстве.

Узнать подробные технические характеристики станка SMG350HF2 можно здесь.