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08.08.2018
ТАСС

Корабли и суда Северного флота завершили подготовку к арктическому походу

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БПК "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник: © Михаил Метцель/ТАСC

Отряд находится в стадии формирования

МУРМАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Российские боевые корабли и суда обеспечения завершили комплекс подготовительных мероприятий к очередному дальнему походу по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"В настоящее время на рейде главной базы Северного флота города Североморска формируется состав отряда кораблей и судов обеспечения", - сообщает пресс-служба.

В состав отряда войдут большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", ледокол "Илья Муромец" и другие суда обеспечения.

Экипажи всех кораблей и судов обеспечения выполнили весь комплекс подготовительных мероприятий к дальнему походу как в базе, так и на морских полигонах Северного флота.

В море отработаны задачи по совместному маневрированию, поисково-спасательному обеспечению, а также действиям боевых кораблей и судов обеспечения по прямому назначению. Запасы продовольствия, пресной воды и топлива всех участников арктического похода пополнены до установленных норм.

В последние несколько лет отряды российских боевых кораблей проводят ежегодные дальние походы по разным маршрутам в морях Северного Ледовитого океана. Накануне экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановый полет с целью получения информации о ледовой обстановке в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Собранные данные подтвердили благоприятные условия по маршруту перехода кораблей и судов в Баренцевом море.

07.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Проекты
21180
Арктика
БДК 775
пр. 1155
СФ
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