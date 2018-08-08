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08.08.2018
ТАСС

ОКБ им. Симонова приступило к испытаниям нового тяжелого беспилотника

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БЛА "Альтаир"
Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017.
Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )

Аппарат может рассматриваться основной в части мониторинга Северного морского пути, отметил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Ильдар Мингалеев

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова начало испытания тяжелого беспилотного летательного аппарата, который может стать основной машиной для мониторинга Северного морского пути. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Ильдар Мингалеев.

"Сейчас мы вывели на первый этап заводских испытаний тяжелый беспилотник. По спектру задач эта машина может рассматриваться основной в части мониторинга Северного морского пути", - сказал Мингалеев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что ОКБ им. Симонова в прошлом году провело испытания еще одного беспилотника грузоподъемностью 5 т. Параметры нового аппарата он не уточнил, сославшись на служебную тайну.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин был арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей, выделенных на создание тяжелого беспилотника. Позже его отпустили под подписку о невыезде. По словам Мингалеева, инцидент не повлиял на деятельность предприятия. "Там все хорошо", - сказал он.

Опытное конструкторское бюро имени М. П. Симонова (бывшее ОКБ "Сокол") с 2014 года разрабатывает проект тяжелого беспилотника, который предназначен для решения боевых задач в Арктике. Согласно техзаданию, пятитонный беспилотник должен преодолевать без дозаправки 10 тыс. км пути, непрерывно находиться в воздухе не менее 48 часов и подниматься на высоту до 12 тыс. м.

ОКБ "Сокол" было основано в 1959 году. С 1960-х годов занялось беспилотной тематикой. На предприятии были разработаны воздушные мишени на базе пилотируемых самолетов МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, Л-29, мишени Ла-17ММ.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
МиГ-19
МиГ-21
МиГ-23
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ОКБ Симонова
Проекты
Арктика
БПЛА
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