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08.08.2018
ТАСС

МиГ-31К с "Кинжалом" и Су-57 впервые продемонстрируют летную программу на "Армии-2018"

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Су-57 проявил себя хорошо, но массово закупаться не будет
Су-57 проявил себя хорошо, но массово закупаться не будет.
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Увидеть новые машины в небе можно будет на аэродроме Кубинка

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" и истребитель пятого поколения Су-57 впервые продемонстрируют свои возможности в воздухе на форуме "Армия-2018". Об этом сообщается в программе мероприятий, опубликованной на сайте форума.

Полеты будут проходить как в дни с ограниченным посещением, так и в дни, открытые для всех желающих. С 21 по 23 августа в дни ограниченного посещения показы пройдут с 12:45 до 12:55. В дни открытого посещения машины будут подниматься в воздух в 13:49 так же на 10 минут. Увидеть новые машины в небе можно будет на аэродроме Кубинка.

"Кинжал" - российский авиационный ракетный комплекс с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Носителем комплекса является сверхзвуковой истребитель МиГ-31К. Впервые о создании этого оружия сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием к Федеральному собранию. С 1 декабря 2017 года он приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый прототип поднялся в воздух 29 января 2010 года, его пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан. В конструкции широко применяются композитные материалы, самолет обладает возможностью сверхзвукового полета без форсажа, малой заметностью, сверхманевренностью и способностью совершать относительно короткие взлет и посадку. Вооружение размещается во внутренних отсеках и под крыльями.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот".

07.08.2018
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