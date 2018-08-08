УВЗ готовит массовые увольнения?
Корпорация "Уралвагонзавод" под видом оптимизации готовит массовые сокращения, на улице могут оказаться до 15 тыс. человек в Челябинской, Курганской и Свердловской областях, пишет издание URA.RU.
http://www.globallookpress.com
По данным ресурса, в начале лета глава корпорации Александр Потапов направил в подведомственные предприятия письмо с требованием резко сократить расходы. Руководителям предлагается снизить затраты по ряду позиций уже в этом году, а также разработать план дальнейшего снижения расходов до 2025 года.
В текущем году, в числе другим мер, предлагается оптимизировать фонд оплаты труда путем сокращения численности работающих, говорится в материале.
Как сообщил источник издания, руководители всех заводов, числом около сорока, уже прислали свои предложения и получили одобрение. Среди планируемых мер – увольнение в общей сложности 15 тысяч работников, добавил собеседник.
Советник гендиректора УВЗ Дмитрий Калениченко информацию о массовых увольнениях опроверг, заявив, что в настоящее время идет нормальный процесс уточнения стратегии компании.
15 тысяч сотрудников – недостоверная информация, которая больше похожа на слухи, отметили в пресс-службе. Тем более что падение загрузки производственных мощностей не ожидается.
По словам представителей корпорации, на некоторых предприятиях оптимизация штатной численности действительно планируется, но она связана с такими обстоятельствами, как, например, закрытие или консервация цехов. То есть, это нормальная финансово-хозяйственная деятельность, не предполагающая массовых увольнений.
Не подтвердил информацию и министр промышленности Свердловской области. По его словам, предпосылок этому нет, поскольку УВЗ работает в плановом режиме, и уменьшение госзаказа не предвидится.
По итогам года все показатели корпорации были выше 100%. Поэтому трудно сказать, кто такие прогнозы (о массовых увольнениях) ставит,
добавил он.
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Вот и первые итоги отказа МО от закупок танков Армата, БМПТ Барбарис, САУ Коалиция, БМП Курганец и Бумеранг+1
Зато Дерипаску и Вексельберга поддержали.
Интересно, а вы как думали? УВЗ прошел через серьезное техническое перевооружение на роботы, ЧПУшные станки и т.д. кучу цехов просто закрыли, за ненадобностью. И что теперь, никого не уволить в результате? Так не бывает. Повышение производительности труда при тех же объемах производства ведет к сокращению персонала, это аксиома. Вэлкам ту капитализм.
Вопрос не в капитализме или социализме, а в том, что потратили десятки или сотни миллиардов на разработку и создание производственной базы для выпуска Арматы, Курганца и Бумеранга под государственную программу вооружений ГПВ 2020, а Минобороны просто показало всем " козью морду" сообщив, что в связи с ограничением бюджета МО ради социальных программ " во благо народа" новая техника ближайшие несколько лет не будет закупаться !!!
Заводы получившие информацию о программе закупок просто увольняют тех кого набирали и учили под производство Арматы, Курганца и Бумеранга тоже " во благо народа" который пока ещё работает на заводах концерна УВЗ.
увольняют тех кого набирали и учили под производство Арматы, Курганца и БумерангаЦеликом согласен..... сливают кадры, которые потом ой как трудно выращивать.... Работают топорно... как всегда....
что потратили десятки или сотни миллиардов на разработку и создание производственной базы для выпуска Арматы
Скажите мне, чем производственная база для выпуска Арматы, отличается от "просто" обновления технической базы?
.Заводы получившие информацию о программе закупок просто увольняют тех кого набирали и учили под производство Арматы, Курганца и Бумеранга тоже " во благо народа" который пока ещё работает на заводах концерна УВЗ.
Расскажите мне темному, а чем оператор ЧПУ "под производство Арматы", отличается от оператора ЧПУ "под производство Т-72", а тот, от оператора ЧПУ "под производство тележек для вагонов"?
Скажите мне, чем производственная база для выпуска Арматы, отличается от "просто" обновления технической базы?При капитализме, вроде бы, оборудование должно работать и создавать прибавочную стоимость... Или я что-то не так понимаю? И при отсутствии рынка сбыта, можно закрывать целые производственные направления и сокращать рабочую силу, что собственно и делают. Вы причину со следствием не перепутали?
Повышение производительности труда при тех же объемах производства ведет к сокращению персоналаАга... работало 20 стало 2....., но тут не в этом проблемка. Тут довольно четко написано:
предлагается оптимизировать фонд оплаты труда путем сокращения численности работающихК таким формулировкам приходится прибегать когда нет реализации продукции, доходы падают и содержать столько работников не имеет смысла. Это как раз очевидно из-за отказа от массовых заказов продукции.
И... потом... я слышал у них хорошо все было, пока санкции не ввели, потом все стало ухудшатся, людей в отпуски выгоняли, судились и т.д..... дела плохо шли, пока ВВП не решил сделать на базе УВЗ и Курганмашзавода бронетанковый холдинг.... Так что они очень зависят от заказов государства.... Впрочем это я со слухов говорю... если что не так, как написал - поправьте.
Повышение производительности труда при тех же объемах производства ведет к сокращению персонала, это аксиома. Вэлкам ту капитализм.А кто вам сказал, что пр неэффективных государственных расходах и тупых законах эта аксиома должна работать? Хотите деньги для пенсионеров найду?
https://lenta.ru/news/2018/08/08/traty/ Минэкономразвития посчитало, что на исполнение «закона Яровой» у крупнейших интернет-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group уйдет около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства.
И это только две компании. А кто руки погреет на техническом обеспечении данных прожектов? Наверное не рабочие УВЗ... Предлагаю сразу начать постройку Российских Додекаэдров и народ делом можно занять и след в мировой истории оставить - очередное чудо света сотворить.
К таким формулировкам приходится прибегать когда нет реализации продукции, доходы падают и содержать столько работников не имеет смысла. Это как раз очевидно из-за отказа от массовых заказов продукции.
Стоп. А вы что считаете, что УВЗ на танках живет что ли?
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") вдвое увеличила объем производства и реализации вагонов в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Если в прошлом году на УВЗ выпустили порядка 7,5 тыс. вагонов, то в этом году показатель приблизился к 15 тыс., сообщил ТАСС во вторник заместитель гендиректора по гражданской продукции корпорации Борис Мягков.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ural-news/4844370
Вот их прибыль, вот их рынок. А военное производство все эти годы функционирует безубыточно, но однако нужно понимать, что это не рыночный сектор. Ибо принцип «возмещения затрат» при ценообразовании на продукцию военного назначения позволяет сделать безубыточным выпуск и 10 танков в год, если Минобороны примет и возместит все затраты предприятия, но и одновременно не дает поднять маржу выше 0,5-1%, так что производство-не производство танков для госзаказа к доходности предприятия имеет крайне отдаленное отношение.
Единственно что, насколько я общался с 9м заводом и старыми менеджерами (до Ростеха) УВЗ, в военке прибыль им приносят экспортные заказы, за счёт того что МО возмещает затраты на свои заказы, а заодно тут же клепаются и экспортные + маржу до 10-20% можно натянуть Рособоронэкспорт на это идет. Но МО как известно, с 2011 года ничего не покупает "до арматы", так что и там норма прибыли сильно упала, да и их не то чтобы много экспортных заказов, например, в 2017 г. УВЗ произвел около 100 танков на экспорт.
И... потом... я слышал у них хорошо все было, пока санкции не ввели, потом все стало ухудшатся, людей в отпуски выгоняли, судились и т.д.....
....
Так что они очень зависят от заказов государства....
Нет. Дело было в затоваривании рынка вагонами (РЖД емнип 3года(!) вообще не покупала вагонов) и девальвации рубля (а все кредиты УВЗ были, в долларах).
При капитализме, вроде бы, оборудование должно работать и создавать прибавочную стоимость... Или я что-то не так понимаю?
А почему вы решили, что оно не работает?
да и их не то чтобы много экспортных заказов,А за лицензионной производство т-90 кому капают деньги Рособоронэкспорту или УВЗ?
в 2017 г. УВЗ произвел около 100 танков на экспорт.По меркам современного мира это солидно,если не ошибаюсь новые клепает КНР(300-400 в год),мы(как вы сказали 100 ед),Индия(наверное около 100 ед. Т-90 в год),ну возможно КНДР и Иран(не думаю что много)
Стоп. А вы что считаете, что УВЗ на танках живет что ли?Нет, не считаю, но как уже говорил - не все так просто, нашел инфу, что в 2013 году УВЗ выпустил 20 500 вагонов. На 2014 год запланировано было произвести и реализовать около 22 000 грузовых вагонов всех видов, теперь сравните это с 7,5 тысячь вагонов в 2016 году.... ну и еще
10 Июня 2016 года Альфа-Банк вновь подал иск в Арбитражный суд Свердловский Области о признании организации банкротом ввиду неуплаченного долга в 7.3 млрд руб., в Марте 2017, долг был погашен за счёт средств Газпромбанка (не менее 30% акций по состоянию на 2018 контролируется государством) под государственные гарантии выплатыТак что считайте сами.......
А за лицензионной производство т-90 кому капают деньги Рособоронэкспорту или УВЗ?
УКТБМ владелец интеллектуальных прав, так что по идее УВЗ. Но хрен знает, какие там комиссионные прописаны в контрактах.
По меркам современного мира это солидно,если не ошибаюсь новые клепает КНР(300-400 в год),мы(как вы сказали 100 ед),Индия(наверное около 100 ед. Т-90 в год),ну возможно КНДР и Иран(не думаю что много)
...но не для завода размером в треть Екатеринбурга. Правда там еще всякие модернизации-утилизации, ремонты еще есть, но это тоже все не то. Емнип, за последнее время только на главной площадке УВЗ закрыто\законсервировано 24 цеха. И, как вы думаете, куда делись все работники и "обслуга" этих цехов?
Нет, не считаю, но как уже говорил - не все так просто, нашел инфу, что в 2013 году УВЗ выпустил 20 500 вагонов. На 2014 год запланировано было произвести и реализовать около 22 000 грузовых вагонов всех видов, теперь сравните это с 7,5 тысячь вагонов в 2016 году.... ну и еще
Ладно, расскажу подробнее про:
Нет. Дело было в затоваривании рынка вагонами (РЖД емнип 3года(!) вообще не покупала вагонов) и девальвации рубля (а все кредиты УВЗ были, в долларах).
В 2012 г. начался кризис на предприятии. Его главной причиной стала законодательная лазейка (и лоббизм РЖД) - тупое продление сроков эксплуатации вагонов операторами без согласования с производителем – их "на бумаге" продлевали на 5–7 лет, плюнув на техпаспорта. Это привело к падению спроса на новые вагоны производства УВЗ. Чтобы спасти ситуацию и не допустить закрытия производства вагонов, УВЗ создал собственную компанию-оператора «УВЗ-логистик» и стал поручителем по банковским кредитам для покупки этой компанией вагонов у себя самой - это привело к быстрому росту долгов завода, хотя и позволило не останавливать производство.
Вторым кризисным фактором стал скачок валютного курса в 2014–2015 гг. и рост процентных ставок по кредитам.
Третьим, то что переизбыток вагонов на рынке привел к падению на суточную аренду вагона, емнип, в 5 или 6 раз, так что УВЗ-Логистик тоже в предобморочное состояние ушел.
Вот так завод и оказался на грани краха. В 2016 г. в УВЗ пришел Ростех, и Чемезов оказался сильнее лоббист чем Якунин, так что в тот же год, по инициативе ВВП Минпромторг запретил операторам железнодорожных перевозок продлевать сроки службы вагонов – им пришлось массово списывать старые вагоны и начать закупку новых. И по кредитам, по тем же причинам лоббистской силы Ростеха, получилось перекредитоваться под гарантии государства.
Так вот, казалось бы, причем тут танки?
но не для завода размером в треть Екатеринбурга.Нижний Тагил,а не ЕКБ.Да в СССР делали по 1500 в год.
. В 2016 г. в УВЗ пришел Ростех, и Чемезов оказался сильнее лоббист чем Якунин, так что в тот же годЯкунина сместили в 205 году.
Минпромторг запретил операторам железнодорожных перевозок продлевать сроки службы вагонов – им пришлось массово списывать старые вагоны и начать закупку новыхНу в принципе правильное решение.
Нижний Тагил,а не ЕКБ.Да в СССР делали по 1500 в год.
Да, извиняюсь. На 9й завод ездил недавно, вот видимо, и перепуталось.
Якунина сместили в 205 году.
...тем более Чемезов "тяжелее" Белозерова.
Зато Дерипаску и Вексельберга поддержали.Чья власть - того и поддержка. Была власть опиравшаяся на большинство, хотя бы декларативно, а сперва и реально - другой и расклад...
сливают кадры, которые потом ой как трудно выращивать.... Работают топорно... как всегда....Они и не могут по другому. Высокотехнологичной гражданской промышленности которая могла бы вобрать высвобождающийся персонал у нас нет в адекватных объёмах. Была бы - ничего сокращать и не пришлось - ни людей, ни производство ВВТ, т.к. с экономикой был порядок. Звенья одной цепи...
от оператора ЧПУ "под производство Т-72"
А что, на УВЗ планируют производство Т-72?
Чья власть - того и поддержка. Была власть опиравшаяся на большинство, хотя бы декларативно, а сперва и реально - другой и расклад...
Была бы - ничего сокращать и не пришлось - ни людей, ни производство ВВТ, т.к. с экономикой был порядок. Звенья одной цепи...Ваши утверждения следуют одно из другого. Действительно чья власть... Сталина звать бессмысленно, ибо не поможет. Я вот вообще выхода не вижу
http://rusvesna.su/economy/1533720567
Нефтяные компании намерены добиться изменений в налоговом маневре для нефтяного рынка, что позволит им получить дополнительно 3 трлн рублей.
Т.е. все верно в вашем утверждении про то "чья власть". И меняться она будет только в худшую сторону. Потому, что ни как не контролируется. В революцию я не верю. Потому, что полностью контролируют сознание через манипуляцию в СМИ и будут поддерживать минимальный уровень продовольственной корзины, даже путем ухудшения качества этой корзины.
Прогноз: стагнация до первого слабого лидера. Потом резкий слом.
А что, на УВЗ планируют производство Т-72?
Планируют. Мало того, они их еще и прямо сейчас производят.
прямо сейчас производят.
производят новые или модернизируют старые?
главной причиной стала законодательная лазейка (и лоббизм РЖД) - тупое продление сроков эксплуатации вагонов операторами без согласования с производителем – их "на бумаге" продлевали на 5–7 лет, плюнув на техпаспортаПродление было не тупое. Смею вас заверить работы над изучением ресурсов вагонов велись не на бумаге. Если хребтовая балка цела, ремонт проводить целесообразно.
Так что ограничение 30 годами, больше для поддержания штанов вагоностроителей.
Ещё вагоностроителей поддержала инициатива РЖД увеличить веса поездов. Массово закупаются более мощные локомотивы. Как следствие то же количество вагонов принимает больше грузов. Вагоностроительные под это дело наконец то сварганил вагоны повышенной грузоподъёмности.
К тому же с 2012 многие вагоностроительные заводы расширили производства и оттяпали у УВЗ хороший кусок пирога.
В революцию я не верю.Не в тему.
https://vpk.name/forum/s190.html?new#new
производят новые или модернизируют старые?
И то, и то. Предвосхищая ваши будущие вопросы намекну, что экспорт никто не отменял.
Продление было не тупое. Смею вас заверить работы над изучением ресурсов вагонов велись не на бумаге.
Возможно. Но к теме не суть.
И то, и то. Предвосхищая ваши будущие вопросы намекну, что экспорт никто не отменял.Простите новые Т-72,это кому?Не слышал.
Простите новые Т-72,это кому?Не слышал.
Я считаю Т-90 не новой моделью, а вариацией Т-72.
Я считаю Т-90 не новой моделью, а вариацией Т-72.А если так,то нет вопросов+,в принципе согласен.Жаль что завали в свое время объект 187
Конструкция - танк выполнен по классической схеме - отделение управления в передней части, боевое отделение с башней в центральной части танка, моторно-трансмиссионное отделение в задней части танка. Корпус танка удлиннен по сравнению с Т-72 в передней части, смотровые приборы и люк механика-водителя находятся в крыше корпуса. а не в лобовом листе. Лобовой лист имеет угол наклона больше, чем у Т-72.модернизирую его грамотно и сейчас был бы хитом.
Башня сварная из листового проката средней твердости. конструкция башни разработана совместно НИИ Стали, КБ транспортного машиностроения и УВЗ. Ведущий конструктор башни Ю. Н. Кондратьев. На опытной образце №3 "объекта 187" толщина сварных листов башни - 40 мм. Позже подобная конструкция башни использована на танках Т-90А и Т-90СА. на образцах №№ 5 и 6 устанавливалась сварная башня новой конструкции шириной 3,12 м (без динамической защиты) с уширенной кормой.
На образцах №№1-3 устанавливался комплекс встроенной динамической защиты "Контакт-V". На образце №4 устанавливался прототип комплекса встроенной модульной динамической защиты с массивными титановыми плитами на модулях верхнего лобового листа (на образцах №№ 5 и 6 заменены на стальные). По неподтвержденным данным наименование комплекса встроенной динамической защиты «Малахит».
По бортам танка устанавливались резиновые экраны дополненные решетчатами и бронированными экранами.