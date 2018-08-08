Эксперт прокомментировал сообщения о недовольстве Китая самолетами Су-35

Недавно в интернете появились сообщения о том, что китайские военные недовольны закупленными в России истребителями Су-35. Эту информацию в беседе с корреспондентом Российской газеты опроверг военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Дмитрий Пичугин/www.airforce.ru

По словам эксперта, подобные вбросы в Сетях делаются для того, чтобы посеять сомнения и испортить отношения между КНР и Россией. На самом деле, взаимодействие в области ВТС между странами с каждым годом только улучшается.

Что касается Су-35, то если бы они действительно оказались несовершенными, китайская сторона вряд ли продолжила их закупку.

При этом Леонков отметил, что истребители комплектуются с таким учетом, чтобы китайцы могли подвешивать на них собственные виды вооружения. Поэтому сочетание китайских средств поражения с истребителями должно быть идеальным, что и происходит на деле.

Он отметил, что военным предприятиям КНР пока не удается создать самолеты, которые по своим ТТХ превосходили бы российские. Это же касается авиадвигателей четвертого и пятого поколений – все они до сих пор покупаются в России. Это объясняется тем, что у китайцев нет опыта инженерной школы реактивного двигателестроения, тогда как российские конструкторы непрерывно занимаются этим с 1950-х годов прошлого столетия.