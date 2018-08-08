Французы нашли средства на модернизацию танков Leclerc

Франция решила подвергнуть модернизации сотню отечественных танков Leclerc. Французское военное ведомство обнародовало план финансирования на 2019–2025 годы, в котором предусмотрено выделение средств на улучшение боевых возможностей основных боевых танков, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

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В ходе первого этапа модернизации, на танки Leclerc установят защитные решетки моторного отсека и задней части башни, а также модульное навесное бронирование. Кроме того, на танках полностью обновят электронику с целью полноценного взаимодействия на поле боя с новыми боевыми машинами.

Напоминаем, что еще в 2014 году Министерство обороны Франции анонсировало запуск программы Scorpion. В рамках этой программы, французское военное ведомство запланировало глубокую модернизацию танка Leclerc, а также создание трех боевых машин в интересах французской армии: многоцелевой бронированной машины Griffon, боевой разведывательной бронированной машины Jaguar и лёгкой бронированной машины VBMR-L.

AMX-56 Leclerc является основным французским танком, созданным в 80-х годах прошлого столетия для замены устаревшего AMX-30. В серию танк поступил в 1992 году, за 15 лет было создано 794 единицы "Леклерк". На сегодняшний день производство AMX-56 прекращено. 406 единиц стоят на вооружении французской армии, 388 единиц - на вооружении ОАЭ. Один из самых дорогих в мире современных танков, примерная стоимость одной машины на 2012 год – 6 миллионов евро. В качестве основного вооружения используется французская 120-мм гладкоствольная пушка CN 120-26 с длиной ствола 52 калибра. Боеприпасы взаимозаменяемы с другими гладкоствольными пушками НАТО.