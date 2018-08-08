Британия объединится с Норвегией в поиске российских подлодок

Британское военное ведомство приняло решение объединить усилия собственных вооруженные силы и вооруженных сил Норвегии в слежке за российскими подводными лодками, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

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Как сообщает издание, Минобороны Великобритании приняло решение объединиться с Норвегией и вместе "использовать возможности морской разведки и противолодочных действий" с помощью приобретаемых у США патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Данные самолеты Лондон призывает использовать для "улучшения безопасности" в Северной Атлантике, тем самым повысить безопасность Североатлантического альянса.

В ходе реализации совместного договора, Лондон заявил о покупке девяти самолетов P-8A, а Осло – пяти. Поставки самолетов начнутся в 2019 году, именно тогда Великобритания получит первый Poseidon. Самолеты будут размещаться на базе британских ВВС близ города Лоссимут в Шотландии, откуда будут оказывать всестороннюю поддержку норвежским самолетам, а также вести совместное патрулирование с целью обнаружения российских подлодок.

Как заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, "Россия в последнее время усилила свою активность" в Атлантике, что говорит о "растущей агрессии и росте уверенности Москвы".

Ранее сообщалось, что Лондон решил усилить военный флот в Атлантике из-за России.