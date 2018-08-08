Выявленные в САР проблемы комплекса "Уран-9" будут устранены

В ходе испытаний робототехнического комплекса "Уран-9" в реальных боевых условиях в Сирии был выявлен ряд проблем, которые в настоящее время устраняются, сообщает Вестник Мордовии.

Вестник Мордовии

Ранее сообщалось о потере дистанционного управления, о неполадках в ходовой части "Урана-9" и проблемах при применении установленного на нем вооружения.

На самом деле в ходе боевого применения машины ничего фатального не произошло. Эти беспилотные комплексы находятся еще в самом начале своего развития, поэтому было удивительно, если бы с первого раза всё получилось гладко.

По словам источников в российском ОПК, машина со временем изменится как внутренне, так и внешне. Что касается устранения всех выявленных недостатков, то это не является архисложной задачей: система дистанционного управления будет модернизирована, ходовая часть – доработана, стабилизатор вооружения – установлен.

Все необходимое для ремонта и модернизации у инженеров имеется. Так что есть надежда, что в недалеком будущем "Уран-9" снова будет представлен широкой общественности.

В настоящее время робототехнический комплекс вооружен автоматической пушкой 2А72 (30 мм) и спаренным пулеметом ПКТМ (7,62 мм). Кроме того, на "Уране" установлен противотанковый комплекс "Атака" с дальностью поражения до 5 км. Тепловизионная система обеспечивает применение оружия в темной время суток.