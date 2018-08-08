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08.08.2018
ИноСМИ

Россия боится потерять влияние на Кавказе

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Грузинский солдат во время совместной американо-грузинской учений Noble Partner 2015 на военной базе Вазиани в окрестностях Тбилиси
Грузинский солдат во время совместной американо-грузинской учений Noble Partner 2015 на военной базе Вазиани в окрестностях Тбилиси.
Источник: © AP Photo, Shakh Aivazov

На территории военной базы Вазиани в четверг начались двухнедельные военные учения под названием "Ноубл партнер 2018", в которых принимают участие 10 стран НАТО, среди которых и Польша. Своих солдат прислали также Украина, Азербайджан и даже Армения, которая остается одним из ближайших военных союзников России. США прислали в Грузию более тысячи военных на бронетранспортерах "Бредли", танки "Абрамс", вертолеты "Блэкхоук" и "Апач".

"Вы стоите сейчас на земле, 20% которой абсолютно незаконно оккупирует наш сосед - Россия", - сказал на открытии учений президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Грузинский лидер напомнил о так называемой "пятидневной" войне с Россией. Во вторник страна будет отмечать 10 годовщину тех событий, во время которых сепаратисты в Абхазии и Южной Осетии объявили о "независимости", которую кроме России признали разве что Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

Российские солдаты начертили и контролируют "границы" этих так называемых "республик". За это Тбилиси уже 10 лет не ведет никаких дипломатических отношений с Кремлем, обвиняя его в оккупации грузинской территории.

В начале августа американский "Национальный демократический институт" опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что 75% жителей Грузии поддерживают вступление их страны в НАТО. О перспективе членства в альянсе грузины мечтают уже больше десятилетия. В апреле 2008 года во время саммита НАТО в Бухаресте было объявлено, что это лишь вопрос времени, а Тбилиси (как и Киев) должен получить план действий для получения членства.

Однако, через несколько месяцев после этого российские танки подошли к грузинской столице. С того времени все саммиты НАТО для Грузии завершаются лишь размытыми заявлениями. "Во время последнего саммита в Брюсселе Грузия впервые за 10 лет не получила совсем ничего. На протяжении предыдущих лет принимались решения об открытии тренировочных центров и предоставление значительной поддержки грузинской армии. А в этом году совсем ничего. В НАТО есть такие страны, которые не хотят, чтобы Грузия вступила в альянс. Речь идет прежде всего о Германии и других странах, которые не хотят еще больше обострять конфликт с Россией", - сказал грузинский политолог и публицист Димитри Авалиани. Ситуация будет оставаться напряженной и ничего нельзя исключать, пока Грузия не получит четкой гарантии безопасности", - добавил он.

Нервную реакцию в Москве вызывает даже временное присутствие войск США на Кавказе. Ведь она с имперских времен считает регион своей "территории влияния". Российский МИД осудил учения "Ноубл партнер 2018" и их проведение в Грузии, назвав их попыткой "надавить" на Абхазию, Южную Осетию и Россию. Хотя в это же время в сепаратистской Абхазии, где Москва разместила свою военную базу, проходят российские маневры, в которых принимают участие 2,5 тысяч солдат и 600 единиц боевой техники.

"Российская 58-я армия (она принимала участие в войне против Грузии в 2008 году - прим. ред.) имеет богатый опыт, а если потребуется, реакция российского президента будет молниеносной", - сказал глава российского "Центра военно-политических исследований" при престижном Московском институте международных отношений Алексей Подберезкин. "На протяжении 300 лет Грузия была частью России, то же касается Украины. Никогда эти страны не были независимыми", - добавил он.


Руслан Шошин (Rusan Szoszyn)

Rzeczpospolita, Польша

07.08.2018
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