Лондон и Осло будут совместно противостоять "российской угрозе"

Великобритания и Норвегия объединят усилия для противодействия "растущей угрозе со стороны российских военно-морских сил". В заявлении, подписанном Великобританией, Норвегией и Соединенными Штатами, правительство Великобритании подтверждает, что получит первый из девяти новых противолодочных самолетов P-8A в следующем году, стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает "Экспресс".

Норвегия закупит пять таких же самолетов в ответ на "изменение обстановки безопасности" в Северной Атлантике, говорится в заявлении. В том же документе говорится о "значительном увеличении российской подводной активности" в этом районе, что ставит под угрозу силы НАТО.

Министр обороны Гевин Уильямсон недавно обвинил Путина в "агрессии" в Атлантике. Он отметил, что повышение активности России в океане "свидетельствует об усилении агрессии и повышении напористости России". В 2017 году королевскому флоту Великобритании пришлось 33 раза реагировать на приближение российских военных кораблей к британским территориальным водам. В 2010 году они это сделали только один раз.

Самолеты Великобритании будут базироваться в Лоссимуте в Шотландии. Однако эта же база будет оказывать оперативную и материально-техническую поддержку норвежскому флоту.

Подводные лодки - самая значительной частью военно-морской мощи России. Подводный флот России насчитывает 60 - 70 кораблей.

Ник Чайлдс из Международного института стратегических исследований высоко оценил решение о сотрудничестве с норвежскими силами. Он назвал это "логичным шагом".

P-8 могут вести борьбу как с субмаринами, так и с надводными кораблями. Кроме того, они ведут радиотехническую разведку. Они могут быть вооружены торпедами, глубинными бомбами, противокорабельными ракетами "Гарпун" и другим оружием.