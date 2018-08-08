Военные новости: вести из мира барражирующих дронов-боеприпасов

Военные новости, не попавшие на первые полосы

После использования начиненного взрывчаткой дрона для покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро интерес к беспилотникам и методам борьбы с ними снова обострился.

Тема, правда, уже не нова. Напомним, что в сентябре 2013 года в Дрездене на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза к ногам канцлера Ангелы Меркель внезапно упал 40-сантиметровый дрон. Канцлер сохраняла спокойствие, но министр обороны Томас де Мезьер заметно нервничал. Если бы дрон взорвался прямо перед Меркель и другими участниками собрания, то он мог бы разом ликвидировать верхушку Германии.

В 2015 году в Токио активист антиядерного движения набрал радиоактивного песка в Фукусиме и намеревался посадить дрон с этим грузом перед входом в резиденцию премьер-министра Японии. Дроны-камикадзе и дроны, сбрасывающие боеприпасы, применялись террористами в Ираке и Сирии, в том числе и для массированных атак на российские объекты и так далее.

Про использование дронов в преступных целях можно рассказывать долго, как и про разработку средств противодействия воздушной угрозе подобного рода.

В июле стало известно, что армия США начала закупку дронов "Койот" производства компании "Рэйтеон" (Raytheon). По сути, сегодня этот дрон представляет собой одноразовый барражирующий боеприпас трубного запуска. Ранее "Койот" использовался в научных целях для изучения ураганов, так как мог оперировать при сильном ветре. Дрон стоил около 15 тысяч долларов.

Теперь эту модель оснастили боеголовкой со взрывчаткой. По косвенной информации, "Койот" может барражировать в течение одного часа и оперировать на расстоянии в 50 миль. Поражает ли он цели в автономном режиме или под непосредственным управлением оператора - пока не разглашается. Допускается, что после захвата цели оператор уже может не контролировать беспилотник, полагаясь на автоматику.

Основное заявленное применение - это охота на дроны противника, включая коптеры, модификации которых используют сегодня террористы. В ходе предварительных испытаний 12 дронов "Койот" поразили 11 целей. Разработчики считают, что "Койоты" могут быть использованы как рой против роя дронов противника. Таким образом, возможно, в недалеком будущем мы сможем наблюдать, как в небе разворачиваются баталии сотен дронов-камикадзе один на один.

Применение "Койота" должно стать более дешевым вариантом, чем использование переносных зенитно-ракетных комплексов, и менее опасным, чем просто стрельба по воздушным целям, если события разворачиваются в густонаселенной среде или возле опасных объектов. В "Рэйтеон" обещают снизить цену, и вполне вероятно, что один "Койот" будет стоить менее 15 тысяч долларов.

Еще одна особенность дрона заключается в том, что он, по сути, является сборкой различных готовых модулей. Операторы могут вместо боеголовки быстро навесить на него разведывательную аппаратуру, приборы ночного видения и так далее. Идут разговоры о том, чтобы "Койот" выступал и инструментом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с противником, при наличии соответствующего оборудования на себе.

И, естественно, кроме поражения воздушных целей или разведки такие одноразовые дроны-камикадзе могут быть использованы самими военными по наземным объектам врага или по людям. 32 дрона уже поставлены в армию США и необозначенное количество будет допоставлено к концу года.

Другая американская компания подходит к решению иначе. "АэроВайромент" (AeroVironment) в этом году продемонстрировала свою систему защиты кораблей от атаки роя катеров противника. Запускаемый с корабля дрон, который может находиться в воздухе до трех часов, определяет приближающиеся цели и в режиме реального времени транслирует сигнал одноразовым барражирующим ракетам. В теории такая связка может работать и против роя дронов и против многочисленных наземных целей.

Система существует пока в виде прототипа, но к концу года должен появиться и работающий вариант на продажу, в котором предусмотрено одновременное управление шестью барражирующими боеприпасами. Береговая охрана Канады уже заинтересовалась в приобретении данной системы для защиты своих кораблей.

Что касается ударных дронов-камикадзе, СМИ сообщили, что польская компания "ВБ Группа" (WB Group) получила контракт на поставку одноразовых барражирующих дронов "Вормейт" (Warmate) для вооруженных сил Украины. Ожидается, что на проходящей в сентябре в Польше военной выставке будут известны детали договоренностей и будет понятно, речь идет о новом контракте или развитии предыдущих.

Сотрудничество поляков и украинцев по данному виду барражирующих дронов началось еще в 2015-2016 годах, как и первые поставки. Позже украинская компания "Чезара" (Черниговский завод радиоприборов) купила лицензию на серийное производство данных дронов, создав разведывательно-ударный комплекс "Сокол". Украинцы также изготовляют свои виды боеголовок к данному дрону. "Вормейт" несет боеголовку весом один килограмм. Аппарат может находиться в воздухе, по разным данным, от 30 до 50 минут и оперирует на расстоянии в 6-10 километров.

Поляки начали активно пиарить свой дрон еще в 2016 году, сообщив позднее, что "Вормейт" закуплен силами специального назначения одной из стран НАТО, а ряд контрактов находится в стадии согласования, намекая, что речь идет о странах Ближнего Востока. Сообщается, что польский дрон уже был применен в реальных боевых условиях, правда, не говорится, где именно, а министерство обороны Польши закупило 1000 аппаратов. Стоимость дрона оценивается в 12 тысяч долларов.

Турецкая компания "СТМ" (Savunma Teknolojtleri Muhendislik ve Ticaret (STM)) в этом году представила свою новую версию барражирующего боеприпаса "Алпагу Блок 2" (Alpagu Block II). Новый дрон способен запускаться теперь не только с воздуха, но и с земли, кораблей, машин. По данным турецких разработчиков только 4-5 стран в мире способны создавать такие аппараты, которые стали выходить на рынок в последние 5-6 лет и доказали свою состоятельность. К концу года турецкие разработчики обещают, что создадут программное обеспечение, которое позволит их дрону с использованием искусственного интеллекта работать в рое в автономном режиме. Турция видит себя как одну из стран на передовой инноваций в области создания военных беспилотных систем.

А вот в Великобритании дела пошли не так, и стало известно, что программа по созданию собственного барражирующего боеприпаса свернута. Попытки разработать боеприпас для применения на войне в Афганистане велись в Великобритании с 2005 года, с 2008 года периодически проводились тестовые стрельбы, но в итоге, потратив на проект более 125 миллионов долларов, министерство обороны Великобритании в июле этого года официально отказалось от данной затеи.

Илья Плеханов