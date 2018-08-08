Военные новости: вести из мира барражирующих дронов-боеприпасов
Военные новости, не попавшие на первые полосы
После использования начиненного взрывчаткой дрона для покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро интерес к беспилотникам и методам борьбы с ними снова обострился.
Тема, правда, уже не нова. Напомним, что в сентябре 2013 года в Дрездене на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза к ногам канцлера Ангелы Меркель внезапно упал 40-сантиметровый дрон. Канцлер сохраняла спокойствие, но министр обороны Томас де Мезьер заметно нервничал. Если бы дрон взорвался прямо перед Меркель и другими участниками собрания, то он мог бы разом ликвидировать верхушку Германии.
В 2015 году в Токио активист антиядерного движения набрал радиоактивного песка в Фукусиме и намеревался посадить дрон с этим грузом перед входом в резиденцию премьер-министра Японии. Дроны-камикадзе и дроны, сбрасывающие боеприпасы, применялись террористами в Ираке и Сирии, в том числе и для массированных атак на российские объекты и так далее.
Про использование дронов в преступных целях можно рассказывать долго, как и про разработку средств противодействия воздушной угрозе подобного рода.
В июле стало известно, что армия США начала закупку дронов "Койот" производства компании "Рэйтеон" (Raytheon). По сути, сегодня этот дрон представляет собой одноразовый барражирующий боеприпас трубного запуска. Ранее "Койот" использовался в научных целях для изучения ураганов, так как мог оперировать при сильном ветре. Дрон стоил около 15 тысяч долларов.
Теперь эту модель оснастили боеголовкой со взрывчаткой. По косвенной информации, "Койот" может барражировать в течение одного часа и оперировать на расстоянии в 50 миль. Поражает ли он цели в автономном режиме или под непосредственным управлением оператора - пока не разглашается. Допускается, что после захвата цели оператор уже может не контролировать беспилотник, полагаясь на автоматику.
Основное заявленное применение - это охота на дроны противника, включая коптеры, модификации которых используют сегодня террористы. В ходе предварительных испытаний 12 дронов "Койот" поразили 11 целей. Разработчики считают, что "Койоты" могут быть использованы как рой против роя дронов противника. Таким образом, возможно, в недалеком будущем мы сможем наблюдать, как в небе разворачиваются баталии сотен дронов-камикадзе один на один.
Применение "Койота" должно стать более дешевым вариантом, чем использование переносных зенитно-ракетных комплексов, и менее опасным, чем просто стрельба по воздушным целям, если события разворачиваются в густонаселенной среде или возле опасных объектов. В "Рэйтеон" обещают снизить цену, и вполне вероятно, что один "Койот" будет стоить менее 15 тысяч долларов.
Еще одна особенность дрона заключается в том, что он, по сути, является сборкой различных готовых модулей. Операторы могут вместо боеголовки быстро навесить на него разведывательную аппаратуру, приборы ночного видения и так далее. Идут разговоры о том, чтобы "Койот" выступал и инструментом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с противником, при наличии соответствующего оборудования на себе.
И, естественно, кроме поражения воздушных целей или разведки такие одноразовые дроны-камикадзе могут быть использованы самими военными по наземным объектам врага или по людям. 32 дрона уже поставлены в армию США и необозначенное количество будет допоставлено к концу года.
Другая американская компания подходит к решению иначе. "АэроВайромент" (AeroVironment) в этом году продемонстрировала свою систему защиты кораблей от атаки роя катеров противника. Запускаемый с корабля дрон, который может находиться в воздухе до трех часов, определяет приближающиеся цели и в режиме реального времени транслирует сигнал одноразовым барражирующим ракетам. В теории такая связка может работать и против роя дронов и против многочисленных наземных целей.
Система существует пока в виде прототипа, но к концу года должен появиться и работающий вариант на продажу, в котором предусмотрено одновременное управление шестью барражирующими боеприпасами. Береговая охрана Канады уже заинтересовалась в приобретении данной системы для защиты своих кораблей.
Что касается ударных дронов-камикадзе, СМИ сообщили, что польская компания "ВБ Группа" (WB Group) получила контракт на поставку одноразовых барражирующих дронов "Вормейт" (Warmate) для вооруженных сил Украины. Ожидается, что на проходящей в сентябре в Польше военной выставке будут известны детали договоренностей и будет понятно, речь идет о новом контракте или развитии предыдущих.
Сотрудничество поляков и украинцев по данному виду барражирующих дронов началось еще в 2015-2016 годах, как и первые поставки. Позже украинская компания "Чезара" (Черниговский завод радиоприборов) купила лицензию на серийное производство данных дронов, создав разведывательно-ударный комплекс "Сокол". Украинцы также изготовляют свои виды боеголовок к данному дрону. "Вормейт" несет боеголовку весом один килограмм. Аппарат может находиться в воздухе, по разным данным, от 30 до 50 минут и оперирует на расстоянии в 6-10 километров.
Поляки начали активно пиарить свой дрон еще в 2016 году, сообщив позднее, что "Вормейт" закуплен силами специального назначения одной из стран НАТО, а ряд контрактов находится в стадии согласования, намекая, что речь идет о странах Ближнего Востока. Сообщается, что польский дрон уже был применен в реальных боевых условиях, правда, не говорится, где именно, а министерство обороны Польши закупило 1000 аппаратов. Стоимость дрона оценивается в 12 тысяч долларов.
Турецкая компания "СТМ" (Savunma Teknolojtleri Muhendislik ve Ticaret (STM)) в этом году представила свою новую версию барражирующего боеприпаса "Алпагу Блок 2" (Alpagu Block II). Новый дрон способен запускаться теперь не только с воздуха, но и с земли, кораблей, машин. По данным турецких разработчиков только 4-5 стран в мире способны создавать такие аппараты, которые стали выходить на рынок в последние 5-6 лет и доказали свою состоятельность. К концу года турецкие разработчики обещают, что создадут программное обеспечение, которое позволит их дрону с использованием искусственного интеллекта работать в рое в автономном режиме. Турция видит себя как одну из стран на передовой инноваций в области создания военных беспилотных систем.
А вот в Великобритании дела пошли не так, и стало известно, что программа по созданию собственного барражирующего боеприпаса свернута. Попытки разработать боеприпас для применения на войне в Афганистане велись в Великобритании с 2005 года, с 2008 года периодически проводились тестовые стрельбы, но в итоге, потратив на проект более 125 миллионов долларов, министерство обороны Великобритании в июле этого года официально отказалось от данной затеи.
Илья Плеханов
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На мой взгляд, последние лет 20 делается всё возможное чтобы русские воевали с дронами с калашами и РПГ. Пока ограничивает всё жадность, т.к. дрон ценой 500-1000долл в seals стоит уже 50000-400000долл. я несказанно удивился когда ценой 400 долл со всеми потрохами дрон собранный пионерами монстр ВПК за ХХтыс евро выкатил. Т.е. в РФ то же самое, т.к. реальные а не номинальные управляющие одни и те же что и в США, это кровавый спектакль с многомиллиардными, если задействуют КНР и Индию, жертвами готовится.
Большинство комментариев смотрится как обсуждением характеристик артиллерийского ящика для конной тяги и преимуществ сабель перед ятаганами перед ВМВ с танками.
Кончаются анахронизмы обычно вот этим, одна из картин польского художника, поэтому в ЕГО ВООБРАЖЕНИИ имея устаревшее 20 лет назад оружие исход был в пользу Польши а не оккупация за пару недель.
Потом в плену ВЫЖИВШИЕ в той идиотской атаке поляки уверяли что им сказали что танки из фанеры...
Можно вспомнить и лихого конника Доватора. Чем кончилось? Умер от ран.
итоги битвы под кутно в 1939 г
http://cyclowiki.org/wiki/Атака_польской_кавалерии_на_танки
"генерал Гейнц Гудериан в своих мемуарах описывал один из эпизодов войны так:[1]
Польская поморская кавалерийская бригада из-за незнания конструктивных данных и способов действий наших танков атаковала их с холодным оружием и понесла чудовищные потери."
По факту были почти полностью уничтожены.
"Современные" вооружения примерно эти сабли и кони, с винтовками против "танков" и авиации - боевых сетей.
Спустя лет 15-20 как в США любители ставить стали на дроны пейнтбольые маркеры и до России добралось.
На деле разрыв в помещении 30м2 всего 1-3 шариков 20мм может через секунды приводить к описываемым последствиям и противогазы, кроме изолирующих, а они страх как тяжёлые, особенно те что видел в пожарке, не спасут. Наночастицы СПОКОЙНО проходят и механические фильтры и химические могут проходить. Дело в том что или сами или наноконтейнеры химнейтральны и активация идёт только ПОСЛЕ попадания в организм, в т.ч. в нужном органе накопление. И то если в химзащите полной будет+ оный противогаз/дыхательный аппарат, т.к. могут быть компоненты впитывающиеся вовнутрь. Даже при работе с толстыми коробками были проблемы.
В моём случае было впитывание через кожу, хотя работал в перчатках. При этом никаких симптомов не испытывал до поры до времени.
Также есть и излучения, модулированные которые позволяют выводить из строя координацию движений, потеря ориентации в пространстве, случайно словил в эксперименте, мощности потребления - фонарика хватит, впрочем 1996 придумал. Работы велись в Японии с 1920-30-х, также были во Франции с конца-начала 20 века - как минимум до 1960-х, в США, Швейцарии - под видом медицинских и прочих экспериментов а чаще "лечения", так что то что Менгеле делал это малая часть по заказу американских и швейцарских фармфирм и некоторых организаций. Сейчас часть работ в структурах университета Дьюка, они системными вопросами занимаются а человеческий организм достаточно сложная система, некоторых нацлабах ведутся под видом медикобиологических исследований и биоинформатики.
Я не вижу принципиальных проблем что данные устройства поставить могут и на мелкие, скажем 5кг класса, дроны. Как минимум с сотен метров действие будет впечатляющим без единого выстрела и шума. Всего несколько дронов с такими излучателями могут убить/вывести из строя целую дивизию за минуты. Не все реагируют но скорее всего применялось уже в той же Украине для контроля психоэмоционального состояния масс. Ну кто заметит что среди видеодронов снимавших события есть и дроны с такими штуками или спецназовцы США/Израиля/Англии с излучателями? Расстояние действия может составлять при размерах более крупных до километров как минимум, накрывать гектары при сотнях кВт.
После убийства сына Абакумова Игоря Викторовича Смирнова (фамилию по понятным причинам пришлось взять по матери) за отказ сотрудничать в РФ такие работы прекращены по факту. Его работы даже то что было открытое опережали общий уровень науки на десятки лет. Важная деталь, его мать, Антонина Николаевна, дочь Н. А. Смирнова, известного гипнотерапевта, так что нейропсихофизиологией, психикой людей, он занимался по наследству. Руководство ФСБ РФ не обеспечив его должной охраной, думаю по отмашке сверху, сделали возможным подобный исход.
Есть ещё одна причина почему убрали - его работы позволяли иметь методики, что-то уже работало, позволяющие лечить тяжёлые заболевания без операций и дорогих лекарств, а это миллиарды долларов в год.
Ввиду опасности перехвата результатов работ и применения против людей я был вынужден отказаться от ряда экспериментов/продолжений в области нейропсихофизиологии, даже когда возможность появилась. Можно было бы иметь приборы увеличивающие интеллект по матрицам Равена расширенным на 10-20%, по IQ были работы до 30 едениц для детей и до 6-8 для взрослых спортсменов - данные из Швейцарии.