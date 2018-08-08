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08.08.2018
ТАСС

В РКК "Энергия" приступили к экспериментам по оценке интерфейса "Федерации"

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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия"
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Специалисты планируют отработать все режимы полета корабля от выведения до стыковки и перехода на траекторию перелета к Луне

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты РКК "Энергия" начали новую серию экспериментов по оценке человеко-машинного интерфейса перспективного транспортного космического корабля "Федерация", об этом во вторник говорится на сайте госкорпорации "Роскосмос".

"При подготовке к данному этапу экспериментов испытатели использовали техническую документацию по бортовым системам корабля, на основе которой сформировали предложения по разработке информационно-управляющих форматов для двигательной установки, систем энергоснабжения, жизнеобеспечения, управления движением, навигации", - говорится в сообщении.

"Информационно-управляющие форматы - это то, что отображается на пульте космонавта: образное представление бортовых систем, процессов и режимов полета, а также сигнализация и команды, которые экипаж может выдавать. Постепенно в ходе целой серии экспериментальных оценок мы сформируем предложения по человеко-машинному интерфейсу, что в свою очередь даст разработчикам полное представление о том, что нужно экипажу, чтобы управлять этим кораблем", - рассказал заместитель руководителя летно-космического центра РКК "Энергия" Марк Серов.

Серия экспериментальных оценок продлится до конца года. В планах специалистов - отработка всех режимов полета корабля от выведения до стыковки и перехода на траекторию перелета к Луне.

Человеко-машинный интерфейс - это инженерные решения для взаимодействия человека с управляемой техникой.

Перспективный корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Первый старт нового пилотируемого корабля запланирован на 2022 год.

07.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Энергия РКК
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