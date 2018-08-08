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08.08.2018
ТАСС

Серийное производство вертолета Ми-26Т2В начнется в 2019 году

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Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т2В.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Сейчас машина находится в покраске, отметил главный инженер компании "Роствертол" Игорь Сычев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Серийное производство модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В планируется начать в 2019 году. Об этом журналистам сообщил главный инженер компании "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") Игорь Сычев.

"Государственные испытания планируем завершить в 2019 году. И начиная с 2019 года запустить его в серийное производство для Минобороны", - сказал он.

Сычев добавил, что первый полет машины состоится в августе. Сейчас она находится в покраске. В ближайшее время Московский вертолетный завод им. Миля должен провести свои предварительные испытания, после чего машина будет передана институту Минобороны для проведения государственных испытаний. Технологическая подготовка производства "Росвертола" к выпуску обновленной машины уже произведена, добавил он.

В перспективе технические решения, реализованные на новом вертолете, могут быть использованы для создания таких машин и для других заказчиков, отметил Сычев.

Он рассказал, что модернизация этого вертолета основывалась на транспортной версии Ми-26, а не на версии Ми-26Т2, которая серийно производится и поставляется на экспорт.

В этом вертолете сохранено прежнее количество членов экипажа (пять человек).

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Роствертол
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