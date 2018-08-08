Мастерство, техника и кухня помогли россиянам победить на водном этапе АрМИ-2018

В ходе международного конкурса "Открытая вода" наши военные в условиях сильнейшей жары опередили сборную Китая

"Вообще-то погодой понтонеров считается дождь: в пасмурную погоду в боевых условиях лучше всего наводить мосты и переправлять технику. А сегодня жара под тридцать, внутри военных машин — вообще около сорока градусов, климат-контроль там не предусмотрен", — говорит мне один из организаторов международного этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода — 2018" подполковник Александр Григорьев.

"Открытая вода" — это как эстафета, только вместо мячей и обручей участники переправляют на скорость по воде танки, "Уралы" и гаубицы. В этом году организаторы привлекли к участию больше 250 военнослужащих и более 150 единиц техники. Ключевым участником соревнований в Муроме Владимирской области, конечно, стала российская команда. Муромляне — военнослужащие 45-й гвардейской Берлинской орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды отдельной инженерной бригады Западного военного округа — в финале "Открытой воды" побеждают с 2015 года.

Пыль, зной, вода и танки

Помериться силами с лучшими военными инженерами нашей страны в этот раз приехали коллеги из китайской провинции Хэнань — военнослужащие 83-й инженерно-химической бригады сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. На родине эту ведущую авангардную силу инженерно-химических войск называют "защитником народа". Однако сегодня гостям объективно сложнее: обе команды выступают на российской технике.

Самоходная артиллерийская установка "Мста-С". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В течение 45 минут, пока длились испытания, на площадке конкурса все ревело, взрывалось, техника плавала, летала, ездила вдоль берегов. Мужчины — в форме и гражданские — заинтересованно с прищуром наблюдали за действиями команд, а женщины периодически вскрикивали и вздрагивали от резких звуков.

"Особенность площадки на Оке — песчаный берег, довольно быстрая река, большая глубина (до 10 метров — прим. ТАСС). Песчаный берег создает большие трудности для колесной и гусеничной техники", — поделился впечатлениями капитан российской команды подполковник Иван Гудков.

Но основным участником боя в тот день была жара. И даже то, что соревнования проходили на берегу прохладной Оки, не спасало от атаки солнца. Повсеместная пыль, зной, дымовые завесы и рокот вертолетов, пролетающих, кажется, в паре метров над головой, — в этих декорациях соревновались, казалось, не только лучшие военные понтонеры России и Китая, участниками вымышленных боевых действий стали тысячи зрителей, которые были в восторге от происходящего.

"Мне понравилось. Больше всего, конечно, запомнились вертолеты над головой, и как переправляли танки и машины интересно. Когда это видишь, понимаешь, что у нас великая страна и великие люди", — говорит десятиклассница Катя Николаева, приехавшая поболеть за наших из Селивановского района Владимирской области.

Переправить танк за десять минут

Эстафета состояла из семи этапов. Чтобы усложнить задачу понтонерам, вокруг места проведения соревнований постоянно взрываются имитационные заряды и что-то дымит. Сверху пролетают истребители Су-27 и кружат ударные вертолеты Ми-24. "Это элементы шоу", — объясняют военные.

Международный конкурс "Открытая вода" на АрМИ-2018. Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Первое задание — самое простое. "В ночь до начала форсирования водной преграды саперами-разведчиками проведена разведка исходного берега, в ходе которой была укрыта и замаскирована скоростная надувная лодка "Фаворит-F470". Инженерно-разведывательному дозору необходимо с лодкой выдвинуться к водной преграде, осуществить погрузку личного состава, запустить мотор и выполнить маневрирование вдоль буев", — громовым голосом объявляет ведущий.

Через минуты к берегу уже подходят специальные инженерные машины БАТ-2, а спустя секунды на воду заходят плавающие транспортеры ПТС-2. Россияне сразу вырываются вперед — сначала на метры, затем на минуты.

Следующая задача — доставка боеприпасов для минометной батареи с использованием 60-тонного парома. Удивляешься, как легко участники собирают переправу для танков из четырех понтонов, быстро соединяя сложные механизмы и устройства. На финише военные уже переправляют на противоположный берег две самоходные гаубицы САУ "Мста-С" 2С19 и три танка Т-72. На выполнение всех этапов российской команде потребовалось 42 минуты. Китайцы потратили на четыре больше, плюс получили шесть штрафных минут.

Во время понтонной переправы танков Т-72Б3. Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

"Судьи учитывают порядок прохождения этапов: нельзя начинать следующий этап, не закончив предыдущий. Штрафные баллы начислялись за нарушение правил безопасности, сектора каждой команды шириной 150 метров отмечены буями, за которые нельзя заплывать", — объяснили критерии судейства в оргкомитете конкурса.

Китайцам не хватило тренировок

"Самая главная проблема для нас — это, конечно, техника, второе — это еда, третье — это погода. Мы же гости, поэтому нам очень трудно. Мы выступали на российской технике, наши товарищи ее не очень хорошо освоили. И немного не хватило времени для тренировки", — сказал о выступлении своей команды начальник штаба 83-й инженерно-химической бригады сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая подполковник Гао Гуо Вэй.

Перед соревнованиями иностранные военные успели провести только три комплексные тренировки на российских машинах и лишь однажды смогли отработать каждый этап в отдельности.

"Я очень горд, что наша команда в такое короткое время научилась управлять вашей техникой: она, безусловно, сложнее нашей", — добавил подполковник.

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на соревнованиях "Открытая вода". Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Как потом признался капитан российской команды подполковник Иван Гудков, в этих соревнованиях наши бойцы переживали за каждый этап, но особенно сложной оказалась переправа техники по 60-тонному парому.

"С Китаем мы встречаемся уже третий год. Это сильный, мощный, упорный соперник, достойный. Тяжело с ними тягаться, но все же показываем, что русские понтонеры сильнее. К тому же российский чемпионат — очень серьезный. Нельзя сказать, что китайская сборная лучше, чем какая-то российская команда, которая второе или третье место заняла", — добавил Гудков. По его словам, в следующем году россияне готовы ускориться при прохождении испытаний "Открытой воды".

Между тем начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий по окончании соревнований заявил о том, что через год организаторы планируют усложнить этапы конкурса. "Надеюсь, что в следующем году будет гораздо больше участников, и вся река заполнится командами", — сказал он.

Состязаться в Муроме планируют военные из Лаоса, Монголии, Белоруссии, Сербии.

Анна Устинова