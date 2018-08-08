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08.08.2018
РИА Новости

Марокко, ЮАР и Индия примут участие в "Десантном взводе" в 2019 году

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Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод. Архивное фото
Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Десантники из ЮАР, Индии и Марокко в 2019 году впервые примут участие в конкурсе "Десантный взвод", проходящем в рамках Армейских международных игр (АрМи), сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На следующий год количество участников этого соревнования расширится. Сейчас на них присутствуют в качестве наблюдателей представители Индии, они уже заявили, что будут участвовать в следующем году. Команда ЮАР прошла пешие этапы вне конкурса и тоже заявила, что в следующем году будет участвовать в этом мероприятии, и команда Марокко заявила о том, что на следующий год будет участвовать во всех этапах соревнований", - цитируется в сообщении главный судья соревнований генерал-лейтенант Андрей Вязников.

Участие в международном конкурсе десантных подразделений "Десантный взвод" принимают более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Команда состоит в среднем примерно из 40 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран.

07.08.2018
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