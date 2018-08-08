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08.08.2018
РИА Новости

Сбывается "мечта подводников": разработка Росатома усилит боеготовность ВМФ

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Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новая разработка специалистов российской атомной отрасли в области реакторных установок для атомных подводных лодок, позволяющая обходиться без перезарядки ядерного топлива на все время эксплуатации субмарин, значительно повысит боеготовность отечественного Военно-морского флота, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.

О том, что в России впервые создана и испытана активная зона - "сердце" ядерных реакторов атомных подводных лодок с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, РИА Новости сообщило ранее со ссылкой на публичный годовой отчет российского разработчика судовых реакторных установок, предприятия госкорпорации "Росатом" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород).

"Операция номер один"

"Это принципиальный вопрос, который имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ, потому что "операция номер один", как мы ее называем на флоте, занимает более месяца, во время которого атомная боевая единица выводится из состава флота", - сказал агентству бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Он пояснил, что в зависимости от проекта лодки и режима ее эксплуатации перезарядка реактора происходит раз в 5-10 лет. Время перезагрузки ядерного топлива составляет примерно месяц.

"На это время боевой состав флота сокращается на единицу. С таким же реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы", - сказал адмирал.

Экономическая выгода

Разработка Росатома обеспечивает и большую экономическую выгоду, в свою очередь отметил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

"Этот реактор - мечта подводников", - подчеркнул он.

"Срок службы подлодки не менее 30 лет. Создание реактора, который может работать без перезарядки ядерным топливом на протяжении всего жизненного цикла подлодки выгодно экономически. Замена реактора - дорогостоящий процесс. Его нужно выгрузить, поместить в защитную свинцовую емкость, отвезти к месту утилизации. Но с "вечным" реактором подлодка будет при той же боеспособности стоить дешевле", - сказал РИА Новости Валуев.

Также в годовом отчете "ОКБМ Африкантов" сообщается, что изготовлена и испытана оптимизированная активная зона для атомных подводных лодок четвертого поколения с кампанией до среднего ремонта корабля. К атомным субмаринам четвертого поколения относятся АПЛ проектов "Борей" и "Ясень". Успешная эксплуатация активных зон четвертого поколения подтверждает правильность проектных решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон, отмечается в отчете.

"ОКБМ Африкантов" - одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш". "ОКБМ Африкантов" занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения, тепловыделяющих сборок и активных зон ядерных реакторов.

07.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
955 Борей
БФ
СФ
Ядерный щит
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