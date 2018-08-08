Сторожевик Балтфлота "Ярослав Мудрый" вышел в Аденский залив

КАЛИНИНГРАД, 7 авг - РИА Новости. Сторожевой корабль (СКР) "Ярослав Мудрый" Балтийского флота вышел из порта Джибути и приступил к антипиратской вахте в районе Аденского залива, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Во время делового захода российского СКР в Джибути военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу. Кроме того, за время стоянки российские военные моряки выполнили необходимые регламентные работы и провели осмотр корабля.

"В настоящее время российский боевой корабль покинул порт и приступил к несению антипиратской вахты в районе Африканского рога", - сказал офицер.

По информации пресс-службы Балтфлота, "Ярослав Мудрый" покинул Военную гавань Балтийска 15 апреля. Основными задачами в рамках похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.