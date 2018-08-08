Шойгу назвал Бурятию передовым регионом по социальной защищенности военных

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания назвал Бурятию передовым регионом в части социальной защищенности военнослужащих.

На селекторном совещании, куда с начала года приглашаются руководители регионов, глава Бурятии Алексей Цыденов доложил, что все дети военнослужащих обеспечены местами в детских садах, а члены семей военных трудоустроены.

"На сегодняшний день все запланированные мероприятия по устройству детей военнослужащих в детские сады выполнены. С начала текущего года из 435 детей военнослужащих, состоящих на учете в очереди, все 435 получили путевки, обеспечены местами в муниципальных детских садах", - сказал глава региона.

По его словам, за счет создания дополнительных мест создан резервный фонд для детей в возрасте от трех до семи лет.

Также он сообщил, что на участках, которые передает Минобороны республике, также будут построены детские сады с максимальным приближением к местам проживания военнослужащих. Кроме того, Цыденов рассказал, что из 470 членов семей военнослужащих, все, кто хотел устроиться на работу, трудоустроены.

Шойгу поблагодарил главу региона за работу. "Действительно, поделана большая работа, за очень короткие сроки решили все вопросы, которые поставлены пред нами президентом РФ, верховным главнокомандующим при проведении итоговой коллегии 2017 года", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что на коллегии Владимир Путин обратил внимание на то, что многие дети военнослужащих еще не устроены в детские сады, и Минобороны начало вместе с главами субъектов работу по решению этой задачи.

"Реализация идет достаточно успешно, и здесь я не могу не отметить, что республика Бурятия здесь является практически передовой в решении этих вопросов. Надеюсь, так будет и дальше", - подчеркнул Шойгу.

Он также отметил работу руководства Челябинской области. Губернатор региона Борис Дубровский рассказал, что со времени обсуждения проблем области на селекторном совещании 2 февраля 279 детей из 311 уже обеспечены местами в детсадах, еще 32 ребенка будут устроены в ближайшее время.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров сообщил, что на данный момент 212 детей военнослужащих в республике ждут мест в дошкольных учреждениях и пообещал главе Минобороны решить вопрос в этом году.