Названы сроки первого полета модернизированного Ту-22М3М

Строевые самолеты Ту-22М3 в цеху Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова на модернизации до Ту-22М3М.

ЦАМТО, 7 августа. Первый полет модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до конца сентября 2018 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Туполев".

Ранее в "Туполеве" "РИА Новости" сообщили, что выкатка Ту-22М3М состоится 16 августа на Казанском авиастроительном заводе.

"Первый полет бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года", – сказали в компании.

Ту-22М3 – дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, передает "РИА Новости".