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08.08.2018
ЦАМТО

США передали ВМС Болгарии новые шлюпки с жестким корпусом RHIB и патрульный катер

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Mission Pro 730 RHIB
Mission Pro 730 RHIB.
Источник: Marine Log

ЦАМТО, 7 августа. Министерство обороны Болгарии сообщило о состоявшейся 3 августа церемонии передачи посольством США командованию Военно-морских сил страны трех новых шлюпок с жестким корпусом RHIB и нового патрульного скоростного катера.

Церемония передачи и ввода в боевой состав ВМС Болгарии трех надувных шлюпок с жестким корпусом RHIB и одного среднего патрульного катера состоялась на военно-морской базе "Варна".

В мероприятии приняли участие командующий ВМС контр-адмирал Митко Петев и посол США в Болгарии Эрик Рубин. Одновременно экипажам были вручены сертификаты о завершении курса подготовки к эксплуатации и техническому обслуживанию переданной техники.

Шлюпки RHIB и катер будут использоваться для выполнения различных задач, включая патрулирование акватории портов и прибрежной зоны, сопровождение грузов при входе/выходе из порта, участие в поисково-спасательных операциях и т.д.

07.08.2018
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Страны
Болгария
США
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