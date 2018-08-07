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07.08.2018
Центральный военный округ

Новые объекты инфраструктуры 201 российской военной базы будут введены в строй в октябре этого года

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201 российская военная база
201 российская военная база в Республике Таджикистан.
Источник: http://photo.qip.ru/

На 201 российской военной базе, дислоцированной на территории Республики Таджикистан, в октябре 2018 года будут введены в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры такие как столовая, казарма, спортивный комплекс «Спарта», а также новая электростанция выходной мощностью 2000МВт. Сейчас в случае внештатного отключения электроэнергии запускаются дизель генераторы, которые обеспечивают энергией только некоторые здания на военной базе, после введения в строй новой электростанции она полностью закроет потребности в электроэнергии базы. После завершения строительства запланированных объектов 201 российская военная база станет автономной и самодостаточной во всех отношениях, на территории базы есть свой госпиталь, детский сад, школа, магазины, прачечная, котельная и другие объекты необходимые для полноценной жизнедеятельности военнослужащих.


Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
1 комментарий
№1
07.08.2018 15:49
Цитата, q
новая электростанция выходной мощностью 2000МВт.
Обидно, да? Только-только обрадовался, что Таджикистан чуть ли не полностью будет обеспечен электроэнергией, а потом наморщил немного моск, повспоминал габариты гигаваттных электростанций и понял, что немного ошиблись. На три порядка...
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