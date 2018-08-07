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07.08.2018
АО «Вертолеты России»

"Вертолеты России" впервые представят на "Армии-2018" модернизированный Ми-26Т2В

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Вертолет Ми-26Т2
Вертолет Ми-26Т2.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе международного военно-технического форума "Армия-2018" впервые представят новейший тяжелый вертолет Ми-26Т2В, разработанный в интересах Минобороны РФ. Опытный образец машины изготовлен на предприятии "Роствертол" и в ближайшее время совершит свой первый полет.


Планируется, что вертолет отправится на выставку "Армия-2018" своим ходом. После форума специалисты МВЗ им. Миля проведут предварительные испытания Ми-26Т2В. По их завершении машина будет передана военным для государственных испытаний.


"Ми-26 как крупнейший из серийно производимых в мире вертолетов используется для выполнения экстраординарных задач, недоступных для других машин. Каждый агрегат новой машины должен обеспечивать максимальную производительность. Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолет еще более эффективным и надежным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Согласно пожеланиям заказчика, вертолет Ми-26Т2В должен обеспечивать выполнение задач даже в регионах со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.


От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который значительно упрощает пилотирование вертолета. Новейший комплекс БРЭО позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам.


Светосигнальное оборудование Ми-26Т2 теперь адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа. Улучшения также коснулись системы навигации и спутниковых средств связи вертолета.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-26
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Роствертол
Проекты
АРМИ-20XX
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