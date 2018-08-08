Шойгу представил своего нового заместителя генерал-полковника Картаполова

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании представил своего нового заместителя генерал-полковника Андрея Картаполова.

"Хочу представить своего нового заместителя. В соответствии с указом президента РФ от 13 июля 2018 года генерал-полковник Картаполов Андрей Валерьевич назначен заместителем министра обороны РФ - начальником Главного военно-политического управления вооруженных сил России", - сказал Шойгу.

Министр обороны выразил уверенность, что знания и опыт Картаполова позволят ему эффективно выполнять поставленные задачи.

"Желаю успехов в работе", - сказал Шойгу.