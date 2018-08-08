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08.08.2018
РИА Новости

Источник: сирийские военные отразили нападение боевиков в пригороде Латакии

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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ДАМАСК, 7 авг - РИА Новости. Сирийская армия отразила нападение террористов в поселении на севере пригорода Латакии, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* напали сегодня рано утром на пункт сирийской армии в поселении Эль-Сараф… на севере пригорода Латакии на сирийско-турецкой границе", - заявил сирийский полевой командир.

Он добавил, что боевикам удалось захватить пункт на несколько часов, после чего армия вернула его под свой контроль. Среди нападавших есть погибшие и раненые.

Как заявили в Минобороны, всего за минувшие сутки в Сирии огонь открывали 14 раз: в Латакии - пять, в Алеппо - семь. Кроме того, турецкие наблюдатели зафиксировали два случая стрельбы в провинции Идлиб.

07.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Сирия
Турция
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