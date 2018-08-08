Турция намерена до конца года создать космическое агентство

Агентство, в частности, будет заниматься развитием международных связей в сфере космических технологий в рамках ООН, отметил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Турции намерены до конца 2018 года создать на территории страны собственное космическое агентство. Об этом, как сообщило во вторник Anadolu, заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Космическое агентство Турции сформирует систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики с учетом национальных интересов республики, - отметил министр. - Первоначальной целью агентства станет регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр. Мы придаем особое значение развитию космической отрасли, формированию научной платформы для космических разработок и увеличению числа кадров. Космическое агентство будет отвечать за определение принципов развития и разработку стратегии продвижения космической сферы Турции".

По словам Варанка, новое ведомство "будет создано до конца текущего года, после чего начнется ускоренный процесс формирования его структуры". Он также добавил, что агентство будет не только координировать реализуемые в Турции проекты в сфере космических технологий, но и развивать международные связи в этой области в рамках ООН.

В конце мая азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник в турецком кабмине сообщило, что Турция после 2023 года планирует запустить собственную программу подготовки астронавтов. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной Турции.