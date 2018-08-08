Латвия намерена закупить в США вертолеты UH-60M "Блэк Хок" – DSCA

ЦАМТО, 7 августа. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Латвии в рамках программы "Иностранные военные продажи" вертолетов UH-60M "Блэк Хок" и связанного оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 200 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 3 августа.

Правительство Латвии обратилось к администрации США с запросом о продаже 4 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" в стандартной конфигурации ВС США со специальным оборудованием, поставляемым государством, 10 двигателей T700-GE-701D (8 установленных и 2 запасных), 10 интегрированных GPS/инерциальных систем навигации (8 установленных и 2 запасных).

Запрос также включает одну систему планирования воздушных операций, 5 инфракрасных систем переднего обзора Talon (4 установленных и 1 запасная), 10 радиостанций AN/ARC-201D/E (8 установленных и 2 запасных), 10 многорежимных радиостанций AN/ARC-231 (8 установленных и 2 запасных), 5 транспондеров системы госопознавания "свой-чужой" AN/APX-123A (4 установленных и 1 запасной), 6 радиостанций AN/ARC-220 (4 установленных и 2 запасных), 20 встроенных в шлем приборов ночного видения AN/AVS-6.

Кроме того, запрос предусматривает обеспечение гарантии на авиатехнику, поддержку пригодности к полетам, поставку запчастей, средств связи, передачу технической документации, поставку вспомогательного и обучающего оборудования, оборудования для наземного обслуживания, инструмента, обучение личного состава, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США. UH-60 позволят ВС Латвии взаимодействовать с ВС США и стран НАТО в ходе операций оперативного реагирования и быстро перебрасывать войска, используя минимум вертолетов.

Продажа Латвии вертолетов UH-60 также расширит возможности по обеспечению безопасности границ, борьбе с терроризмом, медицинской эвакуации, проведению поисково-спасательных операций, доставке грузов и боевой поддержке в сложных метеоусловиях. Латвия намерена использовать эти вертолеты для модернизации своих вооруженных сил и расширения возможностей по обеспечению поддержки различных операций в регионе.

Основными подрядчиками программы выбраны компании Sikorsky Aircraft Company и General Electric Aircraft Company.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.