Индия окажет помощь Бангладеш в проектировании военных кораблей

ЦАМТО, 7 августа. Как заявил замминистра обороны Индии Субхаш Бхамре, индийская госкомпания Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) подписала меморандум о взаимопонимании по вопросу оказания помощи бангладешской Khulna Shipyard Limited (KSY) в проектировании и постройке военных кораблей.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, компания KSY заинтересована в расширении компетенций и получении ноу-хау в сфере проектирования и постройки военных кораблей. Представитель GRSE подтвердил, что меморандум о взаимопонимании был подписан 8 мая после проведения нескольких раундов переговоров с участием представителей компаний, правительств и вооруженных сил двух стран. Детали сотрудничества все еще обсуждаются.

Вслед за подписанием меморандума в июне состоялся визит в Дакку и Кхулну начальника штаба ВМС Индии адмирала Сунила Ланба с целью дальнейшего расширения двусторонних связей. В рамках данного визита ВМС двух стран скоординировали режим патрулирования вдоль смежных морских границ с целью усиления борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой и незаконным рыбным промыслом.

Верфь GRSE построила около 100 кораблей для ВМС и Береговой охраны Индии, а в декабре 2014 года экспортировала 1300-тонное патрульное судно "Барракуда" Береговой охране Маврикия (стоимость 58,5 млн. долл.).

Компания вела переговоры о строительстве кораблей для ВМС Вьетнама и Филиппин, но контракты пока не заключила. В июне сообщалось, что GRSE представила свой проект в рамках программы поставки корветов класса "Тамандаре" ВМС Бразилии. Предложение предусматривает постройку варианта корвета класса "Каморта" ("Проект 28), ранее предлагавшегося ВМС Филиппин. Базовая версия состоит на вооружении ВМС Индии.

В последние годы Индия активизировала сотрудничество с Бангладеш с целью противодействия растущему влиянию Китая в регионе.

Китай поставил ВМС Бангладеш корветы класса "Шадхинота" (C13B), а в 2016 году продал две дизель-электрические подводные лодки класса "Тип-035" ("Минг") стоимостью 203 млн. долл.