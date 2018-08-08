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08.08.2018
ЦАМТО

Минобороны до конца 2021 года получит пять самолетов Ил-22М11

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Ил-22М11 RA-75925
Ил-22М11 RA-75925 после модернизации на ЭМЗ им. Мясищева.
Источник: Военное обозрение

ЦАМТО, 7 августа. Российские Воздушно-космические силы до 10 ноября 2021 года получат пять самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок, передает "РИА Новости".

Согласно документации, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,6 млрд. руб. До 10 ноября 2019 года должно быть поставлено два самолета, до 10 ноября 2021 года – еще три.

Со ссылкой на открытые источники "РИА Новости" сообщает, что переоборудование самолетов Ил-22 в модификацию Ил-22М11 заключается в установке на воздушное судно узла ретрансляции "Сокол". Работы проводятся на ЭМЗ им. В.М.Мясищева.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-22
Компании
ЭМЗ Мясищева
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