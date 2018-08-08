Министерство обороны Болгарии намерено отремонтировать вертолеты Ми-17 и Ми-24В

ЦАМТО, 7 августа. Министерство обороны Болгарии 30 июля объявило тендер на проведение ремонта и восстановление летной годности двух транспортных вертолетов Ми-17 и четырех ударных вертолетов Ми-24В болгарских ВВС.

Проект будет реализован в соответствии с положениями "Закона о государственных закупках". Заинтересованные претенденты должны представить свои предложения в рамках конкурса к 3 сентября. С победителем тендера будет подписано рамочное соглашение, срок действия которого составит 48 месяцев.

По данным Mediapool.bg, общая стоимость работ оценивается в 37,3 млн. левов (22 млн. долл.), включая 11,3 млн. левов за ремонт Ми-17 и 26 млн. левов за ремонт Ми-24В.

В настоящее время в боевом составе ВВС Болгарии отсутствуют пригодные к полетам вертолеты Ми-17. Последний Ми-17, находившийся в полетопригодном состоянии, потерпел катастрофу 11 июня, в результате которой погибли два военнослужащих, один был тяжело ранен.

По информации болгарских СМИ, не в лучшем состоянии находятся и другие типы вертолетов ВВС Болгарии. Из 12 многоцелевых AS-532AL "Кугар" пригодны к полетам 3-4 машины, а из 6 вертолетов "Белл" летают только 3 машины. Пригодны к применению два вертолета Ми-24.