Спецназ ЦВО под Самарой начал осваивать тактическую медицину
Военнослужащие соединений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) начали осваивать тактическую медицину. Первые курсы, подготовленные с учетом опыта ведения боевых действий в последних локальных конфликтах, начались на полигоне спецназа под Самарой. Для участия в них в регион также прибыли подразделения спецназа из Новосибирской области.
Тактическая медицина – это мероприятия по оказанию медпомощи пострадавшим в боевых условиях. Профильные подразделения в течение недели под руководством психологов и специалистов медицинских служб проведут ряд занятий для выработки стрессоустойчивости, отработают эвакуацию пострадавших во время огневого подавления противника.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин утвердил методические рекомендации, разработанные начальниками медицинских служб объединений, соединений, воинских частей и военно-медицинских организаций округа, и приказал внедрить их в подготовку военнослужащих.
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Необходимо ни спецназ учить факультативной медицине, а из выпускников военно-медицинских вузов отбирать специалистов по направлениям: хирург, травматолог, реаниматолог-анастезиолог, подходящих по своим физическим и психологическим данным к службе в СПН.
И при массовой заброске РДГ, на первоначальном этапе, формировать полевые операционные партизанского типа.
Потому что эвакуировать тяжелораненых будет невозможно несколько суток (медицинские вертолеты будут просто сбивать до полного подавления ПВО).
Так вот в таких микро госпиталях должны будут проводиться достаточно тяжёлые операции с последующим введением раненных в управляемую кому. Это даст им шанс дожить до эвакуации в прифронтовой госпиталь.
И знаний медбрата здесь недостаточно. Это должны быть профессиональные бригады врачей действующих в радиусе 10-20 км от нескольких крупных РДГ и готовые шить и резать на коленке.