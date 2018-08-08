Наземные испытания бомбардировщика Ту-22М3М начнутся 16 августа

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Передача на наземные испытания модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М состоится 16 августа в Казани, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ПАО "Туполев".

Ранее в апреле официальный представитель "Туполева" сообщил РИА Новости, что компания планировала поднять Ту-22М3М в августе 2018 года.

"Передача глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний состоится 16 августа в Казани", - сказали в пресс-службе.

Ту-22М3 - дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.