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08.08.2018
РИА Новости

Наземные испытания бомбардировщика Ту-22М3М начнутся 16 августа

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Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова - филиале ПАО Туполев. Архивное фото
Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова - филиале ПАО Туполев. Архивное фото.
Источник: © Фото : ПАО "Туполев

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Передача на наземные испытания модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М состоится 16 августа в Казани, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ПАО "Туполев".

Ранее в апреле официальный представитель "Туполева" сообщил РИА Новости, что компания планировала поднять Ту-22М3М в августе 2018 года.

"Передача глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний состоится 16 августа в Казани", - сказали в пресс-службе.

Ту-22М3 - дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

07.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22М
Компании
Туполев
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