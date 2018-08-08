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08.08.2018
ТАСС

В конкурсе военных водителей Армейских игр впервые участвует женская команда

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Автомобили УАЗ-Хантер и УАЗ-Патриот. Архивное фото
Автомобили УАЗ-Хантер и УАЗ-Патриот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Состязания проходят в Воронежской области

ОСТРОГОЖСК /Воронежская область/, 7 августа. /ТАСС/. Конкурс "Мастера автобронетанковой техники - 2018" Армейских международных игр стартовал в Острогожске Воронежской области. В нем принимают участие сборные России, Китая, Венесуэлы и Египта, в том числе впервые - женская команда из РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"От России впервые в истории в соревнованиях участвует женская команда. Она состоит из четырех девушек и одного мужчины. Было принято решение, что мужчина будет помощником тралиста, потому что крайне сложно физически женщинам-тралистам выполнять некоторые действия", - уточнили в пресс-службе Западного военного округа.

Организаторы соревнований пояснили, что водителям грузовых и легковых автомобилей предстоит пройти дистанцию длиной свыше 10 км со скоростным прохождением препятствий: "восьмерка", "проезд по ограниченным проездам", "косогор", "холм", "грязевое болото", "земляной серпантин", "стерня", "пахота", "бетонная колея", "водная преграда", а также выполнить упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова.

"Команды Венесуэлы, Египта выступят на автомобилях, стоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, среди них - грузовой автомобиль "КамАЗ-43501", седельный тягач "КамАЗ-65225" и легковой автомобиль УАЗ-3163 "Патриот". Команда Народно-освободительной армии Китая будет использовать легковые, грузовые и вспомогательные автомобили, стоящие на вооружении своей армии", - добавили организаторы.

Сразу же после церемонии открытия стартовали основные этапы соревнований, которые продлятся в течение двух дней. Также в рамках Игр запланировано открытие военного городка для семей военнослужащих.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа. В них принимают участие команды из 32 стран.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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