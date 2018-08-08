Командный почерк. Российские военные быстрее всех прошли "Тропу разведчика"

В Новосибирске прошел конкурс "Отличники войсковой разведки" в рамках Международных армейских игр — 2018

Российские военнослужащие установили новый рекорд прохождения этапа "Тропа разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Международных армейских игр — 2018. Восемь команд из разных стран, в том числе Китая, Судана и Зимбабве, приехали на самый трудный и зрелищный этап соревнований, который проходит в два дня на новосибирском полигоне "Кольцово". Для каждого из военнослужащих эта дистанция становится настоящим испытанием.

Испытание забором и колючей проволокой

"Здесь у команд лучший шанс проявить серьезные мужские качества: выносливость, умение преодолевать препятствия и физическую подготовку", — отмечает главный судья конкурса, начальник разведки Сухопутных войск Владимир Марусин.

Тропа на первый взгляд довольно короткая — порядка 800 метров. Но на ней 22 различных препятствия — от каменного забора, рва с водой и участка зараженной местности до разрушенных зданий и заборов с колючей проволокой. Кроме того, в ходе испытания разведчикам необходимо произвести подрыв условного участка железной дороги и установить связь с командованием после выполнения задачи.

Военнослужащий Китайской народной освободительной армии. Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Каждая команда по-своему настраивается на победу: кто-то спокойно разминается, кто-то громко кричит, но все без исключения хлопают друг друга по плечу и подбадривают. После проверки оружия начинают забег. "В этом году команды очень сильные, и приятно осознавать, что все соревнуются на равных. Есть такое понятие, как "почерк прохождения тропы разведчика", и у каждой команды он свой", — говорит руководитель команды Республики Казахстан Алмаз Джумакеев.

"Тропа разведчика" действительно дается командам по-разному. Китай и Таджикистан проходят ее настолько быстро, что за ними трудно успеть даже без полной боевой экипировки, а вот Судану приходится сложнее. Команда из этой страны выступает на соревнованиях впервые и оказалась не готова к сибирским условиям.

Военнослужащий вооруженных сил Судана. Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Разница в температуре между Новосибирском и Суданом составляет примерно 30 градусов. Люди в Судане привыкли к сухому климату, а здесь дожди, которые сильнее, чем у нас, что, конечно, накладывает отпечаток на подготовку к соревнованиям", — считает руководитель команды Судана Хассан Али Ясир.

Подстраховать и помочь

Российские разведчики и в прошлом году впечатлили судей и зрителей своими результатами, когда показали на тропе лучшее время среди других команд: 38 минут 47 секунд. В этом году сборная настроилась не только на победу, но и на новый рекорд. До начала соревнований каждый из бойцов наносит на лицо специальный защитный грим.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ на дистанции. Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Разведчики слаженно перемещаются по тропе, а после каждого выполненного задания кричат "держу!", давая понять другим, что готовы подстраховать и помочь. Самое важное — чувствовать плечо товарища по команде, без которого нельзя приступать к следующему опасному заданию. Пока российская команда ставит заряд для подрыва участка железной дороги — трибуны скандируют "Вперед, Россия!", порой перекрикивая даже звуки стрельбы и взрывы.

Как рассказал ТАСС местный житель Сергей, который пришел посмотреть на соревнования вместе с дочкой, всей его семье нравится военная тематика, а он сам приходит смотреть все этапы "Отличников войсковой разведки" уже третий год. "Все три года мы приезжаем и смотрим абсолютно все этапы соревнований. Конечно, "Тропа разведчика" выглядит наиболее зрелищно. Особую гордость испытываем от того, что наши военнослужащие всегда показывают лучший результат", — рассказал Сергей.

Когда впереди остается финальное задание — передать по радиосвязи сообщение, — нервы военнослужащих, кажется, на пределе, а усталость, которой не было видно на лицах разведчиков ранее, проявляется в полной мере. В итоге сообщение передается успешно, судьи обновляют время: 34 минуты 55 секунд. Это новый рекорд.

Российский боец передает сообщение по радиосвязи. Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Были тяжелые условия, с которыми мы справились. Никакая победа не достается легко, но особенно трудно готовиться к этому этапу. Когда мы выходили на старт — мы уже настроились на лучший результат", — рассказал Александр Жигальцов, командир группы российских разведчиков.

Разведчики отправляются на короткий отдых перед следующим этапом соревнований. Впереди — испытания на стрельбище и переправа. Конкурс "Отличники войсковой разведки" завершится в Новосибирске 9 августа, пока в нем лидирует команда из России.

Потерял кепку — штраф

Проходить "Тропу разведчика" нужно балансируя между скоростью и качеством преодоления препятствий, говорят организаторы конкурса. Пробежать слишком быстро — значит заработать много штрафных баллов, а если зациклиться на заданиях вроде преодоления участка с минами-растяжками, то можно легко потерять важные секунды, которые потом повлияют на общий результат.

Чаще всего, отмечает Владимир Марусин, команды штрафуют за нарушение мер безопасности, за утерю экипировки — например, кепки или перчаток. Другие частые ошибки — неправильное снятие растяжки и промах при броске ножа в цель.

Военнослужащий вооруженных сил Казахстана. Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

На протяжении всей дистанции на разведчиков оказывают дополнительное психологическое давление: неожиданно может произойти взрыв или начаться стрельба. И вообще, все может пойти не по плану в любую секунду. Например, команда Казахстана обгоняла китайскую команду, но при включении радиостанции у нее возникли проблемы, из-за чего важное время было потеряно.

"Не зря условия конкурса максимально приближены к реальным, боевым. Мы третий раз на этих соревнованиях, выступаем где-то хуже, где-то лучше, но каждый раз опыт всех стран мы перенимаем и вводим в практику обучения", — считает Людвиг Костко, руководитель команды Республики Беларусь.

"Тропа разведчика" — третий этап конкурса, проходящего в Новосибирске. Ранее команды уже совершили десантирование с парашютом и марш-бросок, а механики-водители посостязались в мастерстве управления боевой машиной. Следующие этапы — стрельба и выход группы бойцов в точку сбора после выполнения задачи. По итогам трех этапов лидирует команда России.

Владимир Чубаров]