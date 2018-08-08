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08.08.2018
ТАСС

Российские артиллеристы вышли в финал конкурса "Мастер артиллерийского огня"

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Учения артиллеристов
Учения артиллеристов.
Источник: vpk-news.ru

Соревнования проводятся на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана

ТАСС, 7 августа.  Сборная России сразится в финале с командами из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. По решению судейской коллегии по итогам третьего этапа - эстафеты - впервые в заключительной части конкурсе вместо четырех выступят шесть команд, сообщили во вторник в пресс-центре Армейских международных игр.

"В финальной эстафете международного конкурса "Мастера артиллерийского огня" впервые вместо четырех выступят шесть стран: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. Соответствующее решение было принято на заседании судейской коллегии, состоявшемся по итогам третьего этапа конкурса "Эстафета", - рассказали в прес-центре.

От России в финальной гонке, которая состоится 8 августа, выступают два минометных расчета из Саратовской области: командиры расчетов - старшие сержанты Вячеслав Емельянов и Тимур Калманов.

В финале команды преодолеют трассу общей протяженностью 12 км. Задачу усложняют различные препятствия: змейка, участок минно-взрывных заграждений, холм, колейный мост. Военнослужащие проведут стрельбы из 120-мм минометов по целям радиусом 15 метров на удалении свыше 1,5 километра, а также выполнят огневые задачи с ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7 и пулеметами ПКТ.

Соревнования проводятся на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа. В них принимают участие команды из 32 стран.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Узбекистан
Продукция
РПГ-7
Проекты
АРМИ-20XX
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