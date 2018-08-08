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08.08.2018
ТАСС

Тайвань готовится запустить с помощью США шесть метеоспутников

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Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту.
Источник: © Matt Hartman via AP

Новые спутники должны заменить старые аппараты серии FORMOSAT-3, которые были запущены в апреле 2006 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 августа. /ТАСС/. Шесть тайваньских метеоспутников совместного с США проекта FORMOSAT-7 подготовлены к отправке в Штаты, где в сентябре будут запущены с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщило Международное радио Тайваня.

Введение в строй новой группировки спутников позволит точнее предсказывать погодно-климатические явления, в том числе траекторию движения тайфунов в Тихом океане. Речь идет о замене на орбите старых спутников серии FORMOSAT-3, которые были запущены в апреле 2006 года.

"Особенно важно, что новые технологии наблюдения за погодой позволят лучше фиксировать возникновение тропических циклонов в тропиках и в субтропиках, что поможет не только нашему метеобюро, но также местным властям и населению лучше готовиться к ударам стихии", - заявил премьер-министр Тайваня Лай Циндэ. Он лично побывал в космическом центре, чтобы осмотреть спутники и пообщаться со специалистами, работающими над этим проектом.

Он осуществляется силами тайваньской Национальной лаборатории прикладных исследований и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Изначально предполагалось запустить по два блока - 12 микроспутников, однако по финансовым соображениям их число было сокращено до шести.

В августе 2017 года Тайвань при помощи компании SpaceX вывел в космос свой первый спутник дистанционного зондирования Земли FORMOSAT-5 полностью собственной разработки. Правда, он начал присылать нечеткие и расплывчатые фотоснимки с орбиты. Но постепенно неполадки в работе его оптической аппаратуры высокого разрешения удалось устранить, и аппарат должен быть введен в коммерческую эксплуатацию с сентября этого года.

Тайвань начал реализовывать собственную космическую программу с 1991 года. В период с 2019 до 2028 год намечена реализация ее третьего этапа, на который уже выделено около $850 млн.

07.08.2018
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принадлежат ТАСС
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США
Тайвань
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