Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу

Ракета должна доставить на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник

ТАСС, 7 августа. Первая ступень американской ракеты Falcon 9, выполняющая роль разгонного блока, совершила во вторник запланированную повторную посадку на морскую платформу после запуска. Об этом сообщила на своей странице в Twitter компания SpaceX, которой принадлежит ракета.

Ракета-носитель Falcon 9 с индонезийским телекоммуникационным спутником стартовала во вторник с базы ВВС США, расположенной близ космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск носителя состоялся в 01:18 по времени Восточного побережья США (08:18 мск), его трансляция велась на сайте SpaceX.

Речь идет о спутнике связи под названием Merah Putih компании-оператора Telkom Indonesia. Он был построен американской SSL и предназначен для замены вышедшего из строя аппарата Telkom 1.

Спутник будет обеспечивать передачу телекоммуникационного сигнала на территории Индонезии, Индии и других государств в Юго-Восточной Азии. Срок работы аппарата на орбите составит более 15 лет.

Для запуска SpaceX повторно использовала обновленную первую ступень Block 5, которая применялась при старте в мае. В этот раз компания намерена в очередной раз осуществить дистанционно управляемую посадку нижней ступени. Как ожидается, она должна вскоре после запуска приземлиться на гигантскую плавучую платформу, расположенную в Атлантическом океане.