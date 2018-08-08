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08.08.2018
ТАСС

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу

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Источник: © AP Photo/John Raoux

Ракета должна доставить на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник

ТАСС, 7 августа. Первая ступень американской ракеты Falcon 9, выполняющая роль разгонного блока, совершила во вторник запланированную повторную посадку на морскую платформу после запуска. Об этом сообщила на своей странице в Twitter компания SpaceX, которой принадлежит ракета.

Ракета-носитель Falcon 9 с индонезийским телекоммуникационным спутником стартовала во вторник с базы ВВС США, расположенной близ космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск носителя состоялся в 01:18 по времени Восточного побережья США (08:18 мск), его трансляция велась на сайте SpaceX.

Речь идет о спутнике связи под названием Merah Putih компании-оператора Telkom Indonesia. Он был построен американской SSL и предназначен для замены вышедшего из строя аппарата Telkom 1.

Спутник будет обеспечивать передачу телекоммуникационного сигнала на территории Индонезии, Индии и других государств в Юго-Восточной Азии. Срок работы аппарата на орбите составит более 15 лет.

Для запуска SpaceX повторно использовала обновленную первую ступень Block 5, которая применялась при старте в мае. В этот раз компания намерена в очередной раз осуществить дистанционно управляемую посадку нижней ступени. Как ожидается, она должна вскоре после запуска приземлиться на гигантскую плавучую платформу, расположенную в Атлантическом океане.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Индия
Индонезия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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2 комментария
№1
08.08.2018 18:37
Цитата, q
В этот раз компания намерена в очередной раз осуществить дистанционно управляемую посадку нижней ступени. Как ожидается, она должна вскоре после запуска приземлиться на гигантскую плавучую платформу, расположенную в Атлантическом океане.
Успешная посадка 1-й ступени после первого повторного старта Falcon 9 block 5 состоялась.
Это был 60-тый старт ракеты Falcon 9.
Рутина.
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№2
08.08.2018 19:19
Куда-то пропали все чернушные комментарии и статьи, вместе со своими бойкими на язык точно_знающими_что_происходит_на _самом_деле авторами.
Наверное галстуки дожевывают...
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