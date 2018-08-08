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08.08.2018
Lenta.ru

В США оценили шансы Су-35 против американских истребителей

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Истребители Су-35
Истребители Су-35.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский истребитель Су-35 превосходит по техническим характеристикам все западные аналоги. Об этом говорится в материале National Interest.

По мнению обозревателя издания, Су-35 сопоставим с лучшими западными истребителями четвертого поколения, однако возможность конкурировать с истребителями-невидимками пятого поколения (F-22, F-35) вызывает пока сомнения.

В числе преимуществ российского самолета называется его сверхманевренность в воздушном бою — вместе со средствами радиоэлектронной борьбы она поможет Су-35 избежать ракет противников. Журналист отмечает, что, оказавшись лицом к лицу с российским истребителем, F-35 попадет в серьезную передрягу. "Но каковы шансы, что Су-35 при всей скорости и маневренности сможет приблизиться к американскому истребителю?" — говорится в материале.

По мнению сторонников российского истребителя, Су-35 может полагаться на наземные радары с узкой полосой пропускания, бортовую ИК поисково-следящую систему и радары с пассивной антенной решеткой. Однако отмечается, что эти технологии считаются несовершенными.

Объединенная авиастроительная корпорация в своем отчете в июне 2018 года отметила, что в перспективе наибольшим успехом на международном рынке будут пользоваться российские самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130.

07.08.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
МиГ-29
Су-35
Як-130
Компании
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