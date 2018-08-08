Россияне одержали победу в третьем этапе АрМИ "Десантный взвод" в Пскове

В тройку лидеров также входят команды Белоруссии и Китая

ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Российская команда победила в третьем этапе конкурса Армейских международных игр "Десантный взвод", который проходит в Псковской области. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Российские десантники уверенно лидируют по итогам трех этапов. В тройку лидеров по итогам жесткой конкурентной борьбы входят также команды из Белоруссии и Китая, разрыв по времени между которыми составляет считанные секунды", - говорится в сообщении.

Конкурс "Десантный взвод" проводился по двум номинациям. Накануне в Печорском районе Псковской области десантники десяти стран провели гонку патрулей в составе отделений без экипажей в соответствии с правилами международной федерации рогейна (IRF).

В Минобороны также добавили, что в понедельник на полигоне Струги Красные в рамках третьего этапа десантники из десяти стран вступили в гонку преследования на боевых машинах. "На гоночную трассу вышло 16 боевых машин десанта по два экипажа от каждой команды-участницы, показавшие лучшие результаты в индивидуальной гонке. Российские десантники успешно стартовали в первом заезде гонки, оба экипажа прошли трассу без штрафных кругов на высокой скорости, разгоняя своих "стальных коней" на отдельных участках трассы до 70 км/ч. Гонка преследования на боевых машинах проводилась по замкнутому маршруту протяженностью около шести километров, каждый экипаж проходил по два круга трассы со стрельбой и без", - уточнили в ведомстве.

О конкурсе "Десантный взвод"

Участие в международном конкурсе десантных подразделений "Десантный взвод" принимают более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Команда состоит в среднем примерно из 40 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран.