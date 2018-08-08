Презентация нового Ту-22М3М состоится 16 августа

Церемония пройдет на территории Казанского авиационного завода

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Презентация модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М пройдет 16 августа в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Туполев".

"16 августа мы выкатываем самолет Ту-22М3М", - рассказали в пресс-службе.

Торжественная выкатка самолета пройдет на территории Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С. П. Горбунова.

Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М впервые поднимется в небо в августе.

Ту-22М3М - модернизированная версия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. В ходе модернизации будет обновлена вся авионика самолета, он получит возможность применять новые ракеты.

Ранее сообщалось, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов.