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08.08.2018
РИА Новости

В Красноярском крае по тревоге подняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли по тревоге в рамках учений в Красноярском крае, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Авиационный истребительный полк объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированный в Красноярском крае, поднят по тревоге в рамках стартовавшего учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО", - говорится в сообщении.

Экипажам сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ предстоит совершить перелет на военный аэродром Домна в Забайкальский край, преодолев более тысячи километров. Летчики отработают учебно-тренировочные задачи по сближению с целями и их уничтожение на заданных рубежах перехвата ракетами класса "воздух - воздух".

В учениях задействованы более десяти истребителей Миг-31БМ, а также свыше 500 человек летного и инженерного состава, уточняет округ.

07.08.2018
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