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08.08.2018
РИА Новости

Росатом создал "вечный" ядерный реактор для атомных подлодок

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Росатом. Архивное фото
Росатом. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В России впервые создана и испытана активная зона - "сердце" ядерных реакторов атомных подводных лодок с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, то есть не требующая перезарядки ядерного топлива, говорится в публичном годовом отчете предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) за 2017 год, размещенном на сайте предприятия.

"Завершена разработка, изготовление и были проведены межведомственные испытания двух транспортных активных зон - оптимизированной активной зоны для АПЛ 4 поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля и уникальной в отечественной истории активной зоны с ресурсом на весь жизненный цикл корабля", - говорится в отчете.

Успешная эксплуатация активных зон ядерных реакторов АПЛ четвертого поколения подтверждает правильность проектных решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон, отмечается в отчете.

Активная зона - центральная область реактора, содержащая ядерное топливо, в которой происходит управляемая цепная реакция. "ОКБМ Африкантов" - головной разработчик активных зон для кораблей ВМФ.

К российским атомным подводным лодкам четвертого поколения относятся субмарины проектов "Борей" и "Ясень".

"ОКБМ Африкантов" - одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш". "ОКБМ Африкантов" занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения, тепловыделяющих сборок и активных зон ядерных реакторов.

07.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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