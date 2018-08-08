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08.08.2018
РИА Новости

Медведев оценил возможность реанимирования идеи Договора о евробезопасности

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Дмитрий Медведев. Архивное фото
Дмитрий Медведев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Идею о подписании Договора о европейской безопасности при желании всегда можно реанимировать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Да ничего в международной жизни не является, что называется, забытым навсегда, все можно реанимировать, было бы желание. Мы действительно тогда прошли большой путь. И даже, несмотря на конфликт августа 2008 года, смогли подняться над этими проблемами", - заявил Медведев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос об инициативе подписания Договора о европейской безопасности.

Россия неоднократно предлагала членам ОБСЕ заключить Договор о европейской безопасности, в котором юридически было бы закреплено обязательство не повышать безопасность за счет безопасности других стран.

07.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
ОБСЕ
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