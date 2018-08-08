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08.08.2018
Lenta.ru

Медведев объяснил остановку российских танков у Тбилиси в 2008 году

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Источник: Саид Гуциев / РИА Новости

В 2008 году у России не было задачи разгромить грузинскую армию или казнить Саакашвили. Была цель выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок, рассказал газете "Коммерсантъ" российский премьер-министр Дмитрий Медведев в годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией.

"Я считаю, что правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", — заявил глава правительства Медведев, занимавший в 2008-2012 годах пост президента России. По его мнению, деэскалация военных действий позволила успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с ЕС и другими странами.

Премьер-министр назвал причиной начала конфликта аморальное и преступное поведение Михаила Саакашвили, который был в те годы президентом Грузии. Медведев предположил, что до ввода войск в Южную Осетию Саакашвили переговрил со своими покровителями в США.

Грузия ввела войска в Южную Осетию в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и попыталась взять регион под свой контроль. В конфликт вмешалась Россия, которая вытеснила грузинских военных из Цхинвала. После прекращения боевых действия Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

07.08.2018
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Абхазия
Грузия
Россия
США
Южная Осетия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
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