Зато спасают от рака

Атомные города открываются для инвесторов

В двух закрытых территориально-административных образованиях Челябинской области планируется осуществить 25 инвестпроектов с общим объемом денежных вложений 9,4 миллиарда рублей.

"Эффективная реализация возможностей, которые получают территории опережающего социально-экономического развития в Озерске и Снежинске, имеет для нас принципиальное значение. Это приведет к созданию порядка 1800 новых рабочих мест, развитию новых современных компетенций, востребованность которых ощущается во всем регионе", – отметил губернатор Борис Дубровский.

Для тех, кто не в курсе

Город Озерск своим рождением обязан химическому комбинату "Маяк", который было решено построить для нужд обороны страны в 1945 году. Возникший близ него населенный пункт ни на одной общедоступной карте не значился, а в служебных документах упоминался в разное время так: база-10, поселок госхимзавода имени Д. И. Менделеева, Челябинск-40, Челябинск-65. В 1994-м одному из самых красивых южноуральских городов дали официальное название Озерск, поскольку он расположен рядом с несколькими природными водоемами.

“Снежинску потребуется персонал для производства нестандартного оборудования и полимерных композиций”

Снежинск, кстати, тоже находится среди тринадцати озер, из которых самые известные Иткуль, Сунгуль, Синара. Город был основан в мае 1957 года для дублирования ядерной программы, выполнявшейся в Сарове. Именовался Касли-2, Челябинск-50, Челябинск-70. Здесь работает одно из крупнейших предприятий отечественной атомной промышленности – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ – ВНИИТФ).

Упомянутый Борисом Дубровским новый статус – территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – появился у Озерска и Снежинска в феврале этого года. Тогда глава региона сказал: "Это, безусловно, удача, но удача хорошо подготовленная, решенная в результате совместных действий правительства Челябинской области, госкорпорации "Росатом", наших коллег из федерального Минэкономразвития, муниципальных властей и руководства градообразующих предприятий".

Первые проекты

Борис Дубровский поставил задачу получить до конца нынешнего года как минимум по одному резиденту в каждую ТОСЭР. Среди первых проектов, которые будут запущены в Снежинске, – производство теплообменного оборудования и горелочных устройств, строительство ПЭТ-отделения. О последнем стоит рассказать подробнее.

В апреле 2017-го снежинский Центр ядерной медицины, основанный на базе РФЯЦ – ВНИИТФ, включился в программу диагностики онкозаболеваний, начав поставлять в челябинский диспансер 18F-фтордезоксиглюкозу – радиофармпрепарат, который используется в работе позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ). В собственном ПЭТ-отделении планируется создать комплекс для оказания диагностических услуг населению после внедрения в практику инновационных методов исследования онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний.

Три упомянутых проекта дадут Снежинску более ста новых рабочих мест. А позже потребуется персонал для предприятий по производству нестандартного оборудования, полимерных композиций, конструкционных графитов.

В Озерске будет также налажен выпуск горелочных устройств и пластин для теплообменников, начнется разработка и изготовление оборудования для нефтедобычи.

Получение нового статуса важно прежде всего для жителей закрытых городов и тех инвесторов, которые готовы приступить к реализации проектов как резиденты ТОСЭР. Для них в Озерске и Снежинске установлены льготные ставки арендной платы на землю и муниципальное имущество.

С чего все начиналось

Еще в 2013 году президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил создать сеть территорий опережающего социально-экономического развития. В марте 2015-го закон о ТОСЭР вступил в силу.

Росатом, учитывая преимущества получения статуса территории опережающего развития, заключил, что этот механизм вполне применим и к закрытым городам, где функционируют предприятия и НИИ госкорпорации. Ведь их коллективы – носители производственных, инженерных, конструкторских и научных компетенций, которые можно использовать для развития новых отраслей или конверсии разработок, имеющих гражданское предназначение. Тогдашний глава Росатома Сергей Кириенко обратился к президенту и правительству с аналитической запиской с просьбой включить ЗАТО в закон о территориях опережающего социально-экономического развития. Что и было сделано.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 30 (743) за 7 августа 2018 года