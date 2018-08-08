Гражданский Ми-171 теперь с автоматом

Специалисты саратовского завода создали систему посадки вертолетов вслепую

Изготовленные на саратовском АО "КБ промавтоматики" приборы сделали возможной автоматическую посадку вертолета, авионика которого укомплектована пилотажным комплексом ПКВ-171 и навигационным пультом-вычислителем ПВН-1-03. Летные испытания системы, смонтированной на новейшем Ми-171А2, прошли в Астрахани.

Экипаж машины впервые выполнил инструментальную посадку вслепую, ориентируясь только на показания пилотажного комплекса и сигналы локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС). До сих пор проделывать все это автоматически могли только самолеты. Пилотажно-навигационный комплекс, установленный на вертолете, показал безупречное взаимодействие с оборудованием ЛККС. Саратовские конструкторы смогли объединить в одном пульте оборудование спутниковой навигации и вычислитель, обеспечивающий комплексирование данных с орбиты с показаниями других бортовых датчиков с расчетом и выдачей информации о траектории и навигационно-пилотажных параметрах вертолета.

Новая техника сделала посадку более точной и безопасной. Снижается влияние человеческого фактора, времени суток и погоды. Более того, оборудование позволяет сократить полетное время и экономить топливо. Системы ЛККС получают сегодня в России все большее распространение. Они просты в установке и эксплуатации, нужны для развития региональных авиаперевозок, фактически незаменимы для горных аэродромов, буровых площадок и вертодромов со сложными метеоусловиями.

Ми-171 – гражданский транспортный вертолет, разработанный в ОКБ М. Л. Миля на базе Ми-8. Военная модификация машины была принята на вооружение в 2008 году. Ми-171А получил дальнейшее развитие в Ми-171А2. Новая модель оснащена усовершенствованной силовой установкой, дальность полета увеличилась с 650 до 800 километров. Вертолет вмещает до 24 пассажиров, управляется двумя пилотами, способен нести до четырех тонн груза в кабине и до пяти тонн на внешней подвеске. Крейсерская скорость – 260 километров в час, высота полета – до шести километров. Прототип новой машины был собран в 2012 году. Первый серийный образец передан авиакомпании "ЮТэйр – Вертолетные услуги" в мае этого года на международной выставке HeliRussia 2018.

Арсений Гришин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 30 (743) за 7 августа 2018 года