"Лучина" для субмарины

При спасении подводников можно обойтись без водолазных рекордов

Накануне 17-летия гибели атомной подлодки "Курск" наметился положительный сдвиг в решении проблемы безопасного подъема на поверхность моряков с субмарин, оказавшихся на дне в результате чрезвычайных происшествий. Не может не радовать сообщение на портале госзакупок об объявлении закрытого тендера на разработку модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте.

На опытно-конструкторскую работу под условным названием "Лучина" выделен 221 миллион рублей. Эта сумма распределяется по годам: 2018-й – 26,5, 2019-й – 91,5, 2020-й – 103 миллиона. Завершить ОКР нужно в ноябре последнего. Будущая система должна дополнить существующие спасательные суда – носители спасательных глубоководных аппаратов (СГА) и глубоководных спасательных комплексов (ГСК). Очевидно, объявление тендера вызвано серьезными трудностями, возникшими при реализации до 2020 года основных мероприятий, заложенных в утвержденной министром обороны РФ Концепции развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ на период до 2025 года. Речь идет о строительстве серии из шести спасательных судов проекта 21300 с СГА нового поколения проекта 18271 и многофункциональных спасательных судов дальней морской и океанской зон.

Чем богаты...

Современное развитие системы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) аварийных ПЛ характеризуется недостаточным уровнем обоснования сбалансированного состава спасательных судов и их специального оснащения. Это объясняется финансовыми возможностями заказчика, Минобороны, и технической вооруженностью отечественной промышленности.

“Максимальная глубина, на которой водолазы могут спасать экипаж субмарины "мокрым" способом, – 200 метров”

Предусмотренные концепцией завершение строительства серии из пяти судов проекта 21300, создание многофункциональных спасателей дальней морской и океанской зон еще не начиналось.

Заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук в ноябре 2017-го говорил, что серийное строительство судов проекта 21300 зависит от сроков появления полностью российского глубоководного водолазного комплекса (ГВК) и что флот закажет первый серийный спасатель подлодок лишь во втором периоде реализации Госпрограммы вооружения, то есть с 2023 по 2027 год. В декабре 2017-го Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны, подтвердил, что постройка серии спасателей заложена в ГПВ до 2027 года.

Однако до сих пор не уточнены в должной мере требования к серийным образцам проекта 21300, учитывающие опыт испытаний и эксплуатации головного судна, поскольку погружение ГСК-450 на спецификационную глубину 450 метров так и не проведено, неясна перспектива создания отечественного ГВК и не разобрались с тем, какова величина его рабочего погружения.

Сегодня для решения задачи спасения экипажа аварийной ПЛ, лежащей на грунте, у ВМФ есть не проходившие модернизацию суда (проекты 05360, 0536.1, 141, 537 постройки 80-х), имеющие на борту не так давно обновленные СГА (проекты 18270 и 1855), но не снабженные доработанными спуско-подъемными устройствами (СПУ), декомпрессионными барокамерами для стыковки с СГА и перевода в них подводников. Флот также располагает одним судном проекта 21300 (сдано в 2015 году) с импортным ГВК-450 и СГА проекта 18271, а также спасателем проекта 527М постройки 1959 года с ГВК.

Колокол Маккена

Разработка модульной системы спасения экипажей аварийных субмарин, лежащих на грунте (ОКР "Лучина"), предполагает наличие в ее составе прежде всего барокамеры нового поколения для размещения в ней поднятых СГА на поверхность подводников, стыковочного модуля с СГА, средств поддержания жизнедеятельности моряков в отсеках ПЛ. Надо также предусмотреть использование модулей с обитаемыми подводными аппаратами типа АРС-600 и телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами (ТНПА). Теми и другими ВМФ уже располагает. Данная система должна увеличить возможности существующих судов-носителей СГА.

Кстати, модернизация таких спасателей была предусмотрена незадолго до трагедии "Курска" в Комплексной программе восстановления и поддержания готовности сил и средств ПСО ВМФ на 2000–2003 годы, утвержденной главнокомандующим флотом в мае 2000-го. В том документе предусматривались дооборудование судов спуско-подъемными устройствами, установка стыковочного узла с барокамерами для вывода подводников из отсеков с повышенным давлением и модернизация СГА для обеспечения декомпрессии в спасательном отсеке аппарата. Это был более гарантированный и гораздо менее затратный вариант совершенствования системы.

Однако после гибели АПК "Курск" программу свернули. А основным направлением развития спасательной системы выбрали создание серии судов проекта 21300 и закупку импортной техники. Это варианты более затратные и, как оказалось, не гарантировавшие искомый конечный результат.

Конечно, прошедшие годы внесли ограничения на эксплуатацию некоторых судов по району плавания и техническому состоянию, но задачу спасения экипажа аварийной ПЛ они могут решать. Актуальность их дооборудования в части обеспечения стыковки СГА с размещаемыми мобильными барокомплексами сохраняется.

Следует подчеркнуть, что вслед за информацией о "Лучине" раздались голоса о неэффективности модульной системы спасения и необходимости строительства серии судов проекта 21300 (стоимость каждого – десять миллиардов рублей) на том простом основании, что "небольшая сумма, заложенная в проект, давно назревшую проблему вряд ли способна решить на приемлемом уровне".

Авторы подобных заявлений уверены в том, что чем дороже система, тем она эффективнее. Это далеко не всегда так. Напомню: на международных учениях по отработке извлечения моряков из лежащей на дне серьезно поврежденной субмарины ВМС США до сих пор применяют спасательный колокол Маккена образца 1943 года.

Похоже, кому-то очень хочется, чтобы системы спасения развивались по пути, определяемому суммой ассигнований, а не эффективностью предложений.

Куда глубже

Мысль о необходимости строительства серии судов проекта 21300 продолжает настойчиво звучать в СМИ. Правда, приводимый при этом ударный аргумент – мол, без ГВК-450 сохранить подводникам жизнь не удастся – отнюдь не основательный. Не все знают, что 200 метров – максимальная глубина, на которой водолазы могут спасать членов экипажа субмарины "мокрым" способом (выход моряков в снаряжении из ПЛ и их перевод в водолазный колокол группой не более трех человек).

Однако придется сначала, установив связь с ПЛ, передать в ее отсеки дополнительное оборудование и выполнить еще ряд мероприятий. К тому же водолазный колокол существенно уступает по эффективности спасения подводников СГА, в котором можно разместить 18–20 моряков. Причем им не придется выбираться из субмарины в специальном снаряжении, чтобы оказаться потом непосредственно под толщей воды.

То есть главным средством спасения экипажа ПЛ на судне проекта 21300 является не ГВК-450, как это иногда утверждается в прессе, а СГА и барокамеры. Кроме того, многие технологические операции, поручавшиеся ранее водолазам, теперь выполняют ТНПА.

Кстати, Минобороны России назначило на 16 августа 2018 года проведение тендера на поставку 45 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350". Начальная максимальная цена контракта – 603,7 миллиона рублей, срок исполнения – до 10 ноября 2020 года. Эти ТНПА предназначены в том числе для поиска и обследования аварийных ПЛ на глубинах до 350 метров. Вдобавок известно, что практической потребности в водолазных работах на флотах в 1970–2000-х годах на глубинах более 200 метров не было даже при отсутствии в то время ТНПА. Поэтому наличие ГВК-450 на серийном судне проекта 21300 нецелесообразно.

С учетом нынешнего состояния отечественной промышленности, памятуя о сложностях рождения отечественного ГВК-300 для спасателя проекта 543 в конце 80-х, наиболее реальным представляется создание отечественного ГВК-200 с комплексом декомпрессионных барокамер для кратковременных погружений.

Установка ГВК-450 на головном судне проекта 21300 была обусловлена острой потребностью в срочном исследовании нашего континентального шельфа. А глубоководные водолазные комплексы в начале 2000-х годов имели только суда ВМФ.

Еще следует понимать, что технология водолазных погружений методом длительного пребывания, установление рекордов в спуске на умопомрачительную глубину не приоритет на сегодня и даже на завтра. Важно получить надежную систему спасения экипажей попавших в беду ПЛ, в которой найдут широкое применение отечественные роботизированные комплексы и новые средства транспортировки водолазов к месту проведения работ.

Обращают на себя внимание и следующие факты. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает зарубежным заказчикам наших подлодок комплексный подход: наряду с субмаринами российские корабелы готовы поставить спасатель проекта 21301, вынося вопрос о глубоководном комплексе на решение ВМС той или иной страны. В современных зарубежных системах спасения ГВК отсутствуют.

Главные направления дальнейшего развития системы удаления моряков из аварийных ПЛ определены концепцией и предусматривают создание:

основных типов специализированного модульного оборудования, обеспечивающего комплексное решение задач многофункциональными спасательными судами (до 2020-го);

аэромобильных средств спасения подводников, которые можно будет применять не только со специальных, но и любых судов и даже с дооборудованных субмарин (до 2025 года).

Возможно ли дальнейшее развитие модульной системы спасения экипажей подводных лодок, легших на грунт в результате ЧП (ОКР "Лучина"), в аэромобильный комплекс того же назначения, покажет время.

Есть вторая важная сторона неразделимого процесса обеспечения спасения подводников, о которой крайне мало говорится – совершенствование комплекса средств на самих ПЛ как для индивидуального (в спасательном снаряжении), так и для коллективного (в всплывающей камере) выхода на поверхность. При определенных условиях развития аварийной ситуации самостоятельный выход моряков из неподвижной субмарины – единственный способ сохранить жизнь. При отсутствии модернизированных судов – носителей СГА проектов 1855 и 18270 и наличии лишь одного спасателя проекта 21300 возрастает актуальность оснащения ПЛ новыми, более эффективными комплексами спасательных средств. И здесь поневоле опять вспоминаешь о "Курске": будь на борту ПЛ безотказные спасательные средства, части экипажа удалось бы выйти на поверхность...

Думается, командованию ВМФ не следует забывать о том, что с начала 2000-х годов ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлота" значительно пополнилась современными многофункциональными судами, которые можно задействовать, когда вдруг придется выручать из беды подводников.

Виктор Илюхин, доктор технических наук, профессор, председатель Ассоциации развития поисково-спасательной техники и технологий

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 30 (743) за 7 августа 2018 года