Ракеты по-киевски

Зачем Украине срочно понадобились новые системы вооружения

Из Киева прозвучали громкие заявления о разработке и скором принятии на вооружение нескольких новых образцов. Речь, в частности, идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", высокоточных системах залпового огня "Ольха" и "Верба", 155-мм самоходной артустановке "Богдан".

Новинки обещано показать 24 августа. Известно, что многие заказы находятся на личном контроле у Петра Порошенко. Проанализируем, на какие виды вооружения Киев делает акцент.

Это оперативно-тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные артустановки с большой дальностью поражения. Ранее Киев уже сумел довести до серийного производства миномет "Молот" ("Молот" бьет по своим") и противотанковый ракетный комплекс "Корсар", а также модернизированный вариант ПТРК "Стугна-П".

Почему ставка именно на артиллерию и ракеты? Над украинским Генеральным штабом принято смеяться, но там есть достаточно крепкие военные профессионалы. И они хорошо изучили опыт боевых действий в Донбассе в 2014–2015 годах. Кроме того, Генштаб ВСУ, проводя реформы и заказывая вооружение, всегда держит в уме возможное столкновение с Вооруженными Силами России на юго-востоке страны.

Опыт гражданской войны

В боях 2014–1915 годов украинские силовики понесли серьезные потери от артиллерии. Более того, реактивные системы залпового огня не раз приводили к серьезным поражениям киевской стороны. Особенно памятен удар батареи РСЗО "Град", полностью уничтоживший одну из наступавших колонн ВСУ. Зимой 2015 года удачный залп одной РСЗО "Смерч" ополченцев по аэродрому Краматорска привел к серьезнейшим негативным последствиям. Были выведены из строя несколько вертолетов. Но самое главное – пришлось в спешке эвакуировать штаб АТО, который в тот момент руководил боями в Дебальцево. Командование было фактически выведено из системы управления войсками на продолжительное время.

“Финансовые проблемы усугубляются потерей важных научно-технических и производственных компетенций”

Необходимость таких систем вооружения для киевских военных очевидна. Более того, речь идет об увеличении их точности стрельбы и максимальной оперативности применения. Другим направлением развития стало создание управляемых ракет для РСЗО. Еще в 2015-м прошли первые испытания высокоточного боеприпаса для РСЗО "Смерч". Правда, дальнейшая судьба этой разработки неизвестна. Но, по некоторым сведениям, заделы по управляемой ракете будут использованы при создании новых РСЗО "Верба" и "Ольха".

Еще одной неприятностью для украинских военных стала слабость бронетанковых войск. Летом 2014-го Т-64 и тем более "Булаты" доминировали на поле боя. Но уже осенью у ополченцев появились новые Т-72Б3 с современной автоматизированной СУО, управляемым оружием и тепловизорами. Поэтому зимой в ходе боев за Дебальцево украинская сторона постаралась максимально насытить свои войска противотанковыми средствами. Именно тогда в войсках массово появились модернизированные ПТРК "Стугна-П".

Ставка на "птуризацию" оправдалась. ВСУ удалось сорвать первоначальные планы противостоящей стороны. А бригады народной милиции Луганской и Донецкой республик понесли ощутимые потери в бронетехнике. Ситуацию, впрочем, исправило массированное применение ополченцами артиллерии. Дебальцево было освобождено, причем с большим уроном для Киева. Трофеями подразделений народной милиции стали, в частности, новейшие "Стугна-П".

Одной из самых эффективных систем вооружения, как признавали украинские военные, стала самоходная артустановка 2С19 "Мста". До конца активных боевых действий эти САУ наносили точные и достаточно болезненные удары по частям и подразделениям народной милиции. Артиллеристам ДНР и ЛНР подавить украинские 2С19 не удавалось. САУ быстро выходили из зоны обстрела. Главной проблемой стало малое количество установок, а также высокий износ, особенно стволов и других орудийных узлов.

Еще одним высокоэффективным средством в распоряжении ВСУ стали комплексы "Точка". Если говорить о возможном конфликте с Россией, эти ОТРК – единственное имеющееся у Киева средство поражения противника на оперативно-тактическую глубину. Применение Россией ПВО и истребителей сразу же поставит "на прикол" украинские ВВС. А удары ОТРК не всегда можно перехватить. При хорошей разведке можно поражать и подвижные цели. Осенью 2014-го одно попадание ракеты "Точки" по движущейся колонне ополченцев привело к большим потерям.

И все-таки основная причина, толкающая военно-политическое руководство Украины к финансированию собственных разработок, в другом.

ВСУ отстрелялись

Если проанализировать заявления Киева по новым системам вооружения, нельзя не обратить внимания на повторяющуюся фразу, что они максимально унифицированы по стандартам НАТО. Яркий пример – самоходка "Богдан". Она идет как раз на замену "Мсте". И будет выполнена под калибр 155 миллиметров, а не 152.

Конечно, все такие заявления можно списать на "европейско-натовские" устремления Киева, которые стали навязчивой идеей политического руководства страны. Достаточно вспомнить, что в ВСУ существует должность заместителя министра по евроинтеграции. Такие же замы есть у всех главкомов.

Между тем причина, по которой ВСУ переходят на натовские стандарты в артиллерии, более чем очевидна. За последние годы страну потрясли несколько масштабных взрывов в арсеналах. Потеряны сотни тысяч единиц боеприпасов. Конечно, вооруженные силы не остались без снарядов и ракет. Но в случае активных боевых действий по некоторым особо важным позициям ситуация будет весьма печальной.

В мире не так много стран, производящих боеприпасы советского-российского стандартов. Ни для кого не секрет, что Киев активно сотрудничал с Восточной Европой с целью компенсировать нехватку снарядов и ракет. Причина в том, что бывшие члены Варшавского договора выпускают не всю номенклатуру необходимых Украине боеприпасов.

Хуже всего с ракетами для "Смерча" и "Точки", снарядами для 2С19 "Мста". Закупить боеприпасы для этих систем можно только в России.

В настоящее время у Киева вариант один – постепенный переход на стандарты НАТО. Благо, предложений по ракетам и снарядам для таких систем на мировом рынке более чем достаточно. Можно найти и обычные, и корректируемые, и учебные боеприпасы на любой вкус.

Киев не сдается

Почему нельзя начать закупать иностранные системы вооружения? Ведь это вполне логично для страны, которая, как утверждает Петр Порошенко, находится в состоянии войны с Россией. Каждый день на фронте гибнут украинские солдаты и скоро им станет нечем стрелять.

Ответ достаточно прост. На такие покупки у Киева просто нет денег. К примеру, за самоходную артустановку Crab польские производители попросили более одного миллиона долларов за один экземпляр.

До недавнего времени расчет Киева строился на поставки странами НАТО бэушных систем вооружения. На худой конец, как было с английскими бронеавтомобилями Samson, украинская сторона была готова заплатить.

Но члены альянса, не желая провоцировать Россию, а также давать ложные сигналы Украине, пока не спешат так поступать. Тем более что по РСЗО и дальнобойным артустановкам во многих странах НАТО ощущается серьезная нехватка. И передавать Киеву технику в ущерб собственной безопасности никто не готов. САУ и РСЗО в избытке только в США. Но Вашингтон уже высказал свою позицию по поставкам летальных вооружений для Киева. Контракт на ПТРК "Джавелин" (Javelin) был нагружен дополнительными условиями по их применению.

Киев в весьма сложном положении. Он вынужден тратить немалые деньги на создание собственных систем вооружения. В тяжелой финансовой ситуации правительству Петра Порошенко приходится лавировать, чтобы выкроить средства хотя бы на приоритетные НИОКР. При этом нельзя забывать, что за денежными потоками весьма тщательно следят кредиторы – представители Международного валютного фонда.

К финансовым проблемам добавляется потеря Украиной важных научно-технических и производственных компетенций. Это также негативно сказывается на программе разработки новых систем вооружения. Ситуацию могли бы спасти совместные работы и контракты с иностранными заказчиками. Но Киев уже зарекомендовал себя как крайне ненадежный партнер. Поэтому все придется делать за свои деньги.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 30 (743) за 7 августа 2018 года