Украина "вытеснит" Россию с оружейного рынка с помощью БТР-60

Скоро ли Незалежная БТР-152 и БТР-40 в ход пустит?

Украинские оружейники объявили об очередной "прорывной" разработке, позволяющей стране "поддержать конкурентоспособность" на мировом рынке вооружений. Нетрудно догадаться, что речь идет об очередном "ремейке" советской техники, доставшейся Украине в наследство от трех военных округов СССР.

На этот раз объектом для вдохновения украинских мастеров стал БТР-60, который уже к концу семидесятых годов минувшего столетия был в основном заменен в войсках на БТР-70 и БТР-80.

"Омолаживанием" старичка – ветерана занялась украинская "Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий" (КОРТ) в тесном контакте с представителями ВСУ, которые, как утверждает представитель КОРТ и высказали заинтересованность в его модернизации, дабы с ее помощью покрыть нехватку бронетехники в украинских формированиях.

Впрочем, помимо патриотической мотивации, представители компании очень рассчитывают на большой экспортный ресурс своего изделия. Они даже объявили, что надеются "уверенно потеснить Россию на рынке модернизации советской техники, имеющейся во многих странах мира, и обеспечить экономический рост Украины".

Модернизированная бронемашина получила наименование БТР-МК, два дизельных двигателя CUMМINS, дополнительную защиту из композитных бронелистов "европейского производства" и возможность установки боевых модулей Николаевского завода.

Кроме того, сообщается, что в настоящий момент ведутся работы по обеспечению усиленной противоминной защиты днища.

Надо сказать, что согласно этой информации, БТР-60МК, презентация которого прошла на производственной площадке КОРТа, ничем особенно не отличается от более ранней модернизации БТР-60 украинской компанией ООО НПК "Техимпекс", получившей обозначение БТР -60Т, в рамках которой на машину установлены боковые люки десанта, радиостанция Р-173, два новых дизельных двигателя Cummins ISF 2.8 и предусмотрена возможность установки боевых модулей.

"Потеснить" с его помощью Россию не получилось. Между прочим, тот факт, что модернизируется БТР-60, а не более современные машины объясняется просто – количество "семидесяток" и "восьмидесяток" на украинских складах невелико – большая их часть продана за границу. А если и 60-ки будут иметь успех на международном рынке (чего исключать нельзя, поскольку американцам надо чем-то вооружать боевиков), то "новые" образцы будут создаваться на базе БТР-152 и БТР-40.

Борис Дмитриев