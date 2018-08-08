Не одним махом

Китай давно и успешно испытывает гиперзвуковые боевые части баллистических ракет

Первое успешное испытание китайского гиперзвукового оружия подается мировыми СМИ как сенсация. На самом деле ОПК Поднебесной работает над этой тематикой достаточно продолжительное время, примерно столько же, сколько и американские, и советские-российские ученые.

Существует программа создания гиперзвуковых маневрирующих боевых блоков для баллистических ракет средней дальности – таких как "Дунфэн-25, -26, -27". Это ракеты разной дальности, и использование новой "головы", развивающей скорость более 6М, увеличивает их первоначальную расчетную дальность на 1000 километров.

Испытания начались еще в 2014 году, нынешнее – девятое. И только одно было откровенно неудачным, образец потерпел крушение в районе Внутренней Монголии. Главные результаты: головная часть выдерживает скорость от 5 до 9 Махов, высота совершения маневров 20–50 километров, теплозащитное покрытие допускает нагрев до 3000 градусов. Изделие испытывалось под индексом DF-ZF, другое его название – WU-14. Головная часть, о которой идет речь, предназначена для преодоления классической системы ПВО-ПРО типа американских THAAD и Aegis – цели, летящие со скоростью более 5М, для противоракет фактически неуязвимы, поскольку вычислительные системы РЛС просто не в состоянии просчитать траекторию.

“Для НОАК приоритетно создание гиперзвуковой ракеты в безъядерном оснащении”

Для проведения наземных испытаний гиперзвуковых изделий в Китае построена аэродинамическая труба. Ее длина 265 метров при диаметре узкого конца в 2,5 метра позволяет продувать модели в натуральную величину воздушным потоком, дающим эквивалент скорости порядка 5М. Но уже ведутся работы по созданию стенда, обеспечивающего 10М и более.

Натурные испытания ведутся при помощи двух испытательных стендов, представляющих собой сверхдлинноствольные орудия, они находятся на одном из полигонов автономного района Внутренняя Монголия. Мишенный полигон расположен в Синцзян-Уйгурском автономном районе. Стенды-пушки позволяют снять все характеристики тестируемых головных частей без использования ракет. Расстояние между полигонами порядка двух тысяч километров, так что дальность полета боевой части тоже проверяется практически.

WU-14 может иметь ядерный боезаряд. Но для НОАК приоритетно создание ракеты в безъядерном оснащении – она рассчитывается как для преодоления наземных систем ПВО-ПРО, например в Японии, так и для нейтрализации аналогичных комплексов морского базирования на кораблях, которые могут угрожать КНР со стороны Тихого океана.

Удивляться гиперзвуковым успехам Китая не стоит – ученые Поднебесной не раз еще удивят нас. Известно, что ВМС НОАК приступили к опробованию элементов перспективной электромагнитной рельсовой пушки, иначе называемой рельсотроном. Китайцы уже собрали опытный образец на специально дооборудованном танкодесантном корабле (пр. 072). При этом испытывая данную установку, они не скрывают, что попутно набирают информацию для разработки принципиально новой электромагнитной катапульты, которой будут оснащаться строящиеся авианосцы, а их заложено уже четыре.

Все новейшие исследования и разработки, выполняемые в интересах НОАК, нацелены на то, чтобы полностью защитить Китай от какого-либо нападения извне. Если то, что задумано, удастся воплотить в металле, американский флот просто не сможет подойти к территории КНР на расстояние, позволяющее начать агрессию.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 30 (743) за 7 августа 2018 года